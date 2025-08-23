منچسترسیتی صفر- تاتنهام ۲؛ پپ در اتحاد «مات» شد

منچسترسیتی در هفته دوم لیگ برتر انگلیس و در شرایطی که از تاتنهام میزبانی می‌کرد، با نتیجه ۲ بر صفر مقابل حریف خود شکست خورد.

جوان آنلاین: بازی منچسترسیتی و تاتنهام، در هر تورنمنی که باشد، جذاب از آب در می‌آید و تماشایی. این دو تیم مطرح انگلیسی این بار و در هفته دوم لیگ برتر در فصل ۲۰۲۶-۲۰۲۵ مقابل هم قرار گرفتند که در نهایت، شاگردان توماس فرانک توانستند میزبان خود را از پیش رو بردارند.

به گزارش ایرنا، نتیجه‌ای که در پایان ۹۰ دقیقه جدال دو تیم روی اسکوربرد ورزشگاه اتحاد نقش بست، ۲ بر صفر به سود تاتنهام بود. برنان جانسون در دقیقه ۳۵ و ژائو پالینیا در وقت‌های تلف شده‌ی نیمه اول توانستند گل‌های تاتنهام را به ثمر برسانند. شاگردان توماس فرانک البته موفق شدند تا پایان بازی نیز این نتیجه را حفظ کنند و مقابل رقیب قدرتمند خود به یک پیروزی ارزشمند دست یابند.

منچسترسیتی در هفته نخست با ۴ گل ولورهمپتون را پکست داد و تاتنهام هم ۳ بر صفر برنلی را شکست داد. حالا تاتنهام با کسب ۶ امتیاز از ۲ بازی در صدر جدول رده‌بندی لیگ برتر قرار دارد و شاگردان پپ گواردیولا نیز سه امتیازی هستند و چشم به دیدار‌های آینده دارند.