تاریخ انتشار: ۰۱ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۶:۱۸
بين‌الملل » اخبار كلی

هلاکت تروریست‌های داعش در حمله هوایی در شمال عراق

هلاکت تروریست‌های داعش در حمله هوایی در شمال عراق فرماندهی عملیات مشترک عراق روز شنبه اعلام کرد که گروهی از اعضای داعش در حمله هوایی نیروی هوایی این کشور در وادی الشای، در شرق استان صلاح الدین، در شمال کشور کشته شدند.

جوان آنلاین: نیروهای امنیتی عراق مدت‌هاست که در تعقیب و ردیابی گروهک‌های وابسته به داعش پیشرفت چشمگیری داشته‌اند و علاوه بر انهدام تعداد زیادی از مخفیگاه‌های آن در مناطق بیابانی، چندین سرکرده و عضو داعش را کشته‌اند.

در بیانیه‌ای از فرماندهی عملیات مشترک عراق آمده است: «در ادامه تلاش‌های امنیتی نیروهای مسلح برای از بین بردن بقایای داعش و از طریق تلاش‌های اطلاعاتی و فنی برجسته واحد هدف‌گیری هوایی فرماندهی عملیات مشترک، چند روز پیش، یک مخفیگاه یک گروه تروریستی در وادی الشای، در بخش شرقی صلاح الدین، شناسایی شد.»

در این بیانیه تاکید شده است: «پس از تکمیل تمام الزامات و شناسایی هدف، فالکون‌های هوایی با استفاده از هواپیماهای اف-۱۶ یک حمله هوایی موفقیت‌آمیز را با هدف قرار دادن این مخفیگاه مهم انجام دادند که منجر به کشته شدن تمام عناصر تروریستی و انهدام سلاح‌ها، تجهیزات و دستگاه‌های ارتباطی داخل آن شد.»

فرماندهی عملیات مشترک عراق در این بیانیه تصریح کرد که «نیروهای امنیتی به تعقیب عناصر باقیمانده باندهای تروریستی شکست خورده داعش که جایی در خاک پاک عراق ندارند، ادامه می‌دهند».

از سوی دیگر، سرلشکر بازنشسته «جواد الدهلکی»، کارشناس امور نظامی به العربی الجدید گفت: «ادامه هدف قرار دادن بقایای سازمان تروریستی داعش و نابودی مخفیگاه‌ها و لانه‌های آن یک ضرورت ملی و امنیتی است که نمی‌توان آن را ساده گرفت. مرحله فعلی مستلزم تشدید تلاش‌های نظامی و اطلاعاتی برای اطمینان از جلوگیری از بازگشت این سازمان به هر منطقه جغرافیایی در داخل کشور است.»

الدهلکی توضیح داد که «بقایای این سازمان هنوز به مناطق ناهموار و دور از مراکز شهرها متوسل می‌شوند و سعی می‌کنند از عوارض جغرافیایی و برخی شکاف‌های امنیتی برای انجام حملات محدود استفاده کنند. با این حال، این تلاش‌ها تایید می‌کند که این سازمان توانایی درگیری مستقیم را از دست داده و دیگر قادر به کنترل یا گسترش مانند گذشته نیست».

وی افزود: «نابود کردن مخفیگاه‌های داعش و تعقیب مداوم آنها از عوامل اساسی در افزایش ثبات و محافظت از شهرها و روستاها و همچنین اطمینان خاطر شهروندانی است که قربانی جنایات آن شده‌اند. هماهنگی بین نیروهای امنیتی، سازمان‌های اطلاعاتی و ساکنان مناطق آزاد شده نیز برای پر کردن هرگونه خلئی که دشمن ممکن است از آن سوءاستفاده کند، ضروری است. اطلاعات محلی از ساکنان، پشتوانه مهمی در کشف تحرکات تروریستی است.»

این کارشناس امور نظامی در پایان گفت: «نبرد علیه تروریسم هنوز تمام نشده است و پیروزی نظامی حاصل شده مستلزم ادامه عملیات پیشگیرانه و حملات علیه پایگاه‌های تروریستی در هر کجا که یافت شوند، برای تضمین حفاظت از کشور و جلوگیری از تکرار فاجعه ناشی از تروریسم در سال‌های اخیر است.»

