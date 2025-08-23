جوان آنلاین: رسانههای عبری در هفتههای اخیر از انفجار سریالی ترانسفورماتورهای توزیع برق فشار قوی، کابین های برق و قطع برق گسترده در برخی از شهرهای رژیم صهیونیستی از جمله حیفا، رمتگان، نهاریا، طبریه، تامار، نهلیال و ... خبر دادند.
این حوادث به دلیل ایجاد صدای مهیب و حجم گستردگی آتش پس از انفجار باعث ترس و وحشت ساکنین این مناطق شد.
با وجود سانسور شدید رژیم صهیونیستی در خصوص این گونه حوادث، به دلیل گستردگی اختلالات به وجود آمده در مناطق مختلف و انتشار تصاویر آن در شبکههای اجتماعی، رسانههای رژیم صهیونیستی را عاجز از پنهان کاری و آنها را مجبور به انتشار اخبار این رویدادها کرده است.
به گفته کارشناسان حوزه برق، منشاء حوادث رخ داده خطای ولتاژ بالای برق و اختلال گسترده در بسیاری از ایستگاههای توزیع برق بوده است که تاکنون نتوانستهاند منبع اصلی آن را پیدا و مشکلات به وجود آمده را حل کنند.