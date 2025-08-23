تشکیل کمیته بررسی نتایج کشتی آزاد جوانان در قهرمانی جهان

پس از پایان رقابت‌های کشتی آزاد جوانان قهرمانی جهان در بلغارستان و کسب عنوان سوم تیم ملی ایران، کمیته‌ای برای بررسی دقیق عملکرد و نتایج این تیم تشکیل شد.

جوان آنلاین: کمیته بررسی نتایج کشتی آزاد جوانان با ریاست ابراهیم مهربان، دبیر فدراسیون کشتی، کار خود را آغاز کرده و قرار است به‌طور ویژه روند آماده‌سازی، عملکرد فنی کشتی‌گیران، عملکرد کادر مربیگری و همچنین نقاط قوت و ضعف تیم ملی جوانان را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد.

هدف از تشکیل این کمیته، ارائه گزارشی جامع از وضعیت فعلی و ترسیم نقشه راهی برای آینده به فدراسیون است و فدراسیون نیز پس از جمع بدنی گزارش‌ها نتایج را به اطلاع عموم مردم خواهد رساند، تا در دوره‌های بعدی مسابقات جهانی، تیم جوانان ایران با آمادگی بالاتر و نتایج بهتری در میدان حاضر شود.

فدراسیون کشتی تأکید کرده است که خروجی این بررسی‌ها می‌تواند در سیاست‌گذاری‌های آتی تیم‌های پایه و همچنین در مسیر کشف و پرورش استعداد‌های برتر کشور نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا کند.