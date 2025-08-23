عملیات هوایی علیه بقایای داعش در عراق

جوان آنلاین: فرماندهی عملیات مشترک عراق از هلاکت گروهی از تروریستها در حمله هوایی در وادی الشای واقع در استان صلاح الدین خبر داد.
این فرماندهی در بیانیهای اعلام کرد: در ادامه عملیات تهاجمی امنیتی برای نابودی بقایای تروریستهای داعش و با تلاشهای اطلاعاتی و فنی فرماندهی عملیات مشترک، یک مخفیگاه در شرق صلاح الدین که گروهی از تروریستها در آن حضور داشتند، شناسایی شد.
در این بیانیه آمده است: پس از تکمیل تمامی الزامات و تعیین هدف، نیروهای هوایی عراق با جنگندههای اف ۱۶ با موفقیت این مخفیگاه مهم را هدف قرار دادند که منجر به هلاکت تمامی تروریستهای داخل آن و نابودی و انهدام تجهیزات و وسایل ارتباطی داخل آن شده است.
گفتنی است، در ادامه تحولات امنیتی عراق، چندی پیش هم شماری از عناصر تروریستی داعش قصد داشتند به مناطقی از استان دیالی نفوذ کنند که دخالت به موقع نیروهای مقاومت حشد شعبی مانع از تحقق هدف آنها شد.