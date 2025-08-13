جوان آنلاین: رسول سنایی راد فعال رسانه در تلگرام نوشت:
یکی از موضوعات سیاسی که در روزهای اخیر در عرصه افکار عمومی کشورمان بازتاب گستردهای داشته، توافقنامه ارمنستان و آذربایجان در واشینگتن بهویژه خبر احداث دالانی زمینی برای اتصال در بخش سرزمینی جمهوری آذربایجان در جنوب خاک ارمنستان، یعنی به موازات مرز مشترک ۴۶ کیلومتری ایران و ارمنستان بود که از دل این توافق میتواند مسئلهای ژئوپلیتیک برای جمهوری اسلامی ایران پدید آورد چراکه گفته شده ارمنستان کنترل این دالان را به مدت ۹۹ سال در اختیار امریکاییها قرار دادهاست. چنانچه این خبر صحت داشته باشد، به معنای باز شدن پای امریکا و ناتو به مناطق حاشیهای امنیت شمال کشورمان است و هرکجا که امریکاییها حضور و ورود کردهاند، حاصلی جز توسعه تنش، ناامنی و زیان نداشته است.
عامل دیگری هم که به حساسیتهای داخلی دامن میزند، خاطره تلخ واگذاری باریکه قرهسو در شمال غرب کشور به آتاتورک توسط رضاخان است که نقطه دوم اتصال مرزی ما با ارمنستان را با فاصله کمتر از ۵۰کیلومتر با ایروان، پایتخت آن قطع و زمینه اتصال ترکیه با نخجوان را فراهم کرد؛ اقدامی که برخلاف نظر کارشناسان نظامی کشور و بدون نگاه به پیامدهای ژئوپلیتیک آن صورت گرفت و زمینهساز طمع امروزی ترکیه برای توسعه به شرق از مسیر آذربایجان شده و در پیوند آن با ناتو، مسیر و راه ناتو را به قفقاز و بهانه امریکا را برای مداخله در مسائل منطقهای و محیط امنیتی ما فراهم کرده است. همزمانی مطرح شدن موضوع با تنش نظامی کشورمان با رژیم صهیونیستی که سابقه نفوذ و حضور در جمهوری آذربایجان و سوءاستفاده از این موقعیت علیه ایران را دارد، به حساسیتهای افکار عمومی افزوده، بهویژه اینکه امریکا حامی و همراه رژیم در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه علیه کشورمان هم بوده است.
پیداست پیادهسازی طرح احداث دالان زنگزور در شرایطی که جمهوری اسلامی ایران درگیر تنش با رژیم صهیونیستی و روسیه درگیر جنگ اوکراین است، تنها به خواست و اراده دو کشور آذربایجان و ارمنستان محدود نمیشود و ورود آشکار امریکا در این مرحله و ترکیه در مراحل قبلی، گویای مداخله قدرتهای دیگر در موضوع و نقشهای برای بهرهگیری از این فرصت و بهانه برای نفوذ در محیط امنیتی ایران و روسیه از یک سو و تأثیرگذاری بر خطوط ارتباطی و نقلوانتقال راهبردی مثل ابتکار کمربند و جاده چین از سوی دیگر است.
در واقع این موضوع گرچه در پوشش حل منازعات دو کشور ارمنستان و آذربایجان صورت میگیرد، اما:
۱. حوزه نفوذ و گسترش ناتو و امریکا را گسترش میدهد.
۲. زمینه کنترل و فشار ناتو را بر چین، روسیه و ایران فراهم میکند.
۳. عملاَ کنترل ناتو را بر آسیای میانه با هزینه کشور هایی، چون آذربایجان و ارمنستان مهیا میسازد.
بدیهی است اگر این طرح با توافق کشورهای ذینفع و بدون مداخله و حضور قدرتهای فرامنطقهای و با رعایت منافع کشورهای همسایه صورت میگرفت، با این سطح از حساسیتها و نگرانیها مواجه نمیشد.
ادعا هایی، چون تضمین امنیت دالان توافقی توسط ارمنستان، تثبیت مرزهای دوران شوروی و توافق برای صلح، نمیتواند موجب عبور ساده از کنار این موضوع بشود چراکه سابقه سیاه امریکا نشان میدهد هرکجا پا گذاشته و سرپلی گیر آورده، از آن برای توسعه و تعقیب منافع به قیمت تنش، جنگ و سلطهجویی استفاده کرده است.
البته نفوذ ناتو و امریکا به منطقه قفقاز جنوبی، گرچه بر وضعیت ژئوپلیتیک کشورمان اثر منفی میگذارد و اگر عرض این دالان بین ۵ تا ۶ کیلومتر هم درست باشد، ما را دچار خفگی ژئوپلیتیک میکند، اما پیامدهای منفی و خطرناک آن برای روسیه و حتی چین به مراتب بیشتر بوده و تهدیدی مشابه جنگ اوکراین برای آنها به حساب میآید.
بدیهی است در چنین شرایطی با درک نیازهای راهبردی کشورهای ارمنستان و آذربایجان، باید از شکلگیری هرگونه کانون تنش جدید ممانعت کرد و برای رفع دغدغههای واقعی این کشورها زمینه تعامل و مدیریت مشترک و قطع نفوذ قدرتهای فرصتطلب و سلطهجو را فراهم آورد، ضمن اینکه همکاری و همراهسازی کشورهای روسیه و چین نهتنها برای هشدار به بانیان این طرح خطرناک لازم است بلکه پیگیری حقوقی و سیاسی آن در کانال بینالمللی به عنوان هشدار به تهدید صلح و امنیت جمعی نیز ضرورت دارد.
آخر اینکه در این طرح امریکاییها به دنبال حذف کشورهای اروپایی نیز هستند و چهبسا بخواهند از این دالان به عنوان تنگهای برای کنترل تجارت اروپا با شرق و دریافت انرژی از شرق نیز بهرهبرداری کنند که با توجه به نحوه برخورد امریکا با آنها در جنگ اوکراین، احتمال بالایی دارد.
عملکرد ترامپ در ماههای گذشته نشان داده که او برای پیشبرد شعار «نخست امریکا» از پیگیری سیاست «جنگ علیه همه» هیچ ابایی ندارد و اگر لازم بداند، نهتنها حذف رقبا، بلکه ذبح شرکا را نیز مباح میداند.
این ویژگی ترامپ برای کشورهای ارمنستان و آذربایجان هم باید عبرتآموز باشد که استفاده از برگههای قمار در این بازی راهبردی میتواند آنها را به تله خطرناکی بیندازد که نهتنها سودی از جاده ترامپ نبرند، بلکه مجبور باشند تنها هزینههای آن را با فرمول محاسباتی ترامپ پرداخت کنند؛ فرمولی که پیش از این زلنسکی بابت حمایتهای امریکا در جنگ خود با روسیه آن را تجربه کرده است.