انسداد ۳ سایت فاقد مجوز فروش بلیت الکترونیکی هواپیما

جوان آنلاین: سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد: این سازمان طی بررسیهای انجامشده بر روی مدارک و مستندات موجود، سه وبسایت فاقد مجوز فروش بلیت الکترونیکی به نشانیهای www.sbook.rahbal.com، www.int.rahbal.com و www.rahbal.com را به دلیل فعالیت غیرقانونی در عرضه و فروش بلیت هواپیما در بازه زمانی اربعین، به معاون دادستان و سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب ویژه فرودگاههای استان تهران معرفی کرد.
بررسیها نشان داد این وبسایتها مجوز فروش بلیت الکترونیکی از سازمان هواپیمای کشوری را ندارند و در عین حال اقدام به عرضه و فروش بلیت هواپیما و حتی فروش بلیتهای غیرواقعی در ایام اربعین کردهاند. این اقدام برخلاف مواد (۲) و (۳) آئیننامه هیئت وزیران است که نحوه فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی در ارائه خدمات فروش بلیت هواپیما را مشخص کرده است.
با توجه به اینکه سایتهای فاقد مجوز اغلب با هدف ایجاد بازار سیاه و عرضه بلیت از طریق کانالهای غیررسمی ایجاد میشوند، از مراجع ذیربط درخواست شده است ضمن انسداد این وبسایتها، درگاههای بانکی مرتبط با آنها نیز مسدود شود.
این سازمان تأکید کرد که زائرین باید در هنگام خرید بلیت، صرفاً از طریق وبسایت شرکتهای هواپیمایی و سایر کانالهای دارای مجوز که اسامی آنها در بخش «حقوق مسافر» پایگاه اینترنتی سازمان هواپیمایی کشوری به نشانی www.caa.gov.ir درج شده است، اقدام کنند.
در صورت بروز هرگونه مشکل یا نقض حقوق مسافر، مسافران میتوانند با مراجعه به درگاه اینترنتی این سازمان به نشانی www.caa.gov.ir، نسبت به ثبت گزارش اقدام کنند.