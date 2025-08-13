تحلیلگر آمریکایی: ترامپ باید به جنایات اسرائیل علیه غزه پایان دهد

جوان آنلاین: «براد بنن»، تحلیلگر و استراتژیست دموکرات آمریکایی در مطلبی که در نشریه «هیل» منتشر کرد با محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی علیه فلسطینی‌ها در نوار غزه و نادیده گرفتن این جنایات از سوی کشورهای غربی نوشت: «در پایان این هفته همزمان با مذاکرات دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین در نشستی در آلاسکا، چشم مردم جهان معطوف به جنگ اوکراین خواهد بود نه وضعیت وحشتناک غزه. اما بحران در غزه را فراموش نکنید.

همچنان که جهان در انتظار راه حلی برای بحران در مرکز اروپا خواهد بود، مردم غزه همچنان به سبب گرسنگی و جراحات ناشی از بمب‌های اسرائیلی خواهند مرد. بسیاری از کشورهای جهان همانطور اکنون درد و رنج‌های کنونی در نوار غزه را نادیده گرفته‌اند که کشورهایی همچون آمریکا و متحدان در دهه‌های ۱۹۳۰ و ۱۹۴۰ نسبت به کشتار میلیون‌ها یهودی‌ها توسط آلمان نازی در اروپا بی‌تفاوتی نشان دادند.»

این تحلیلگر آمریکایی با اشاره به گزارش وزارت بهداشت غزه که تعداد شهدای جنگ علیه این باریکه از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون را بیش از ۶۰ هزار نفر اعلام کرده و تشدید شهادت کودکان فلسطینی در نتیجه تحمیل گرسنگی و کمبود غذا توسط صهیونیست‌ها می‌نویسد: «دیگر بس است. اسرائیل ادعا می‌کند ارتشش احتیاط زیاد به منظور اجتناب از تلفات غیرنظامیان به خرج می‌دهد. اما این گزارش‌ها نشان می‌دهند که مقام‌های ارتش اسرائیل عملکرد وحشتناکی دارند. اتفاقات در غزه به حدی وحشتناک هستند که حتی صدای محافظه‌کاران سرسختی مثل تاکر کارلسون، و مارجری تایلر گرین، نماینده جمهوریخواه کنگره، در آمده و آنها زبان به شکایت از سیاست‌های اسرائیل باز کرده‌اند.»

براد بنن که یک ایرلندی تبار است با اشاره به اینکه ایرلند اولین عضو اتحادیه اروپا بوده که فلسطین را به عنوان کشور مستقل به رسمیت شناخت تاکید می‌کند که ایرلندی‌ها نیز در گذشته قربانی سیاست تحمیل گرسنگی و قحطی از سوی جنایتکاران انگلیسی شدند.

او نوشته است: « قحطی بزرگ ایرلند در دهه ۱۸۴۰ محصول گرسنگی عمدی با حمایت و مجوز دولت بود. خانواده‌های بنن و رایان در قرن نوزدهم به دلیل سیاست‌ انگلیسی‌ها در به راه انداختن گرسنگی، به آمریکا کوچ کردند. در واقع در ایرلند غذای فراوان وجود داشت، اما انگلیسی‌ها همه چیز را بجز سیب‌زمینی به خانه صادر ‌کردند. وقتی آفت سیب‌زمینی شیوع پیدا کرد و محصول از بین رفت، تقریبا یک میلیون مرد، زن و کودک ایرلندی بر اثر گرسنگی و بیماری جان باختند و یک میلیون نفر دیگر هم سرزمین عزیز خود را ترک کردند تا در آمریکا و دیگر نقاط جهان ساکن شوند.

اسرائیل حالا در راستای بدتر کردن اوضاع برای فلسطینی‌ها، اگر که شرایط بدتر از این نیز وجود داشته باشد، می‌خواهد عملیات جدیدی علیه شهر غزه انجام دهد و با حذف جمعیت بومی، آن را به یک منطقه نظامی تبدیل کند. تفاوت بزرگی که بین آوارگان ایرلندی و مردم آواره غزه وجود دارد این است که غزه‌ای‌ها جایی برای کوچ کردن ندارند تا زندگی جدیدی را مانند خانواده من آغاز کنند. جنگی که ترامپ برای اخراج مکزیکی‌ها و مسلمانان به راه انداخته نیز جای هیچ فرصتی برای آمدن آوارگان به اینجا باقی نمی‌گذارد. حتی کشورهای اروپایی نیز که با آرمان فلسطین اظهار همدردی می‌کنند، تحت فشار گروه‌های مهاجرستیز قرار دارند.»

تحلیلگر آمریکایی ذکر می‌کند «سیاست‌های بی‌رحمانه بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل با اجرای تجاوزگری نظامی و گرسنگی در غزه تنها باعث بدتر شدن مشکلات می‌شود. اقدامات بی‌رحمانه اسرائیل باعث شده که دیگر اروپایی‌ها و آمریکایی‌هایی که در گذشته حامی اسرائیل بوده‌اند دیگر به آن احترام نگذارند. ترامپ بر خلاف نتانیاهو که وجود گرسنگی در این باریکه را انکار کرد موضع گرفته اما رئیس جمهور آمریکا هنوز هیچ کاری برای عملی کردن وعده خود برای غذا دادن به مردم گرسنه انجام نداده است.»

بنن با اشاره به ارزیابی اخیر «جان بولتون» مشاور امنیت ملی اسبق ایالات متحده مبنی بر اینکه ترامپ «بیش از هر چه به دنبال بردن جایزه صلح نوبل است» تاکید می‌کند: اگر او واقعا چنین جایزه‌ای را می‌خواهد باید شجاعت به خرج داده و انبوهی از محموله‌های غذا و دارو را برای غزه بفرستد، عملیات‌ نظامی اسرائیل را متوقف کند و آزادی اسرا را رقم بزند.

او در پایان می‌نویسد: «اگر ترامپ واقعا می‌خواهد این کشتار بی رحمانه غیرنظامیان و گرسنگی را متوقف کرده و افتخاری بزرگ کسب کند باید فشارها را بر نتانیاهو افزایش دهد. اکنون توپ در زمین ترامپ است.»