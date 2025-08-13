شاخص بورس ارتفاع ۲.۴ میلیون واحد را از دست داد

جوان آنلاین: در جریان دادوستدهای امروز بازار سرمایه، بیش از 10میلیارد و 76میلیون سهم و حق تقدم به ارزشی بالغ بر 6هزار میلیارد تومان در بیش از 146هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با افت 43هزار و 181واحدی در ارتفاع 2میلیون و 466هزار و 979واحد قرار گرفت.

بیشترین اثر منفی بر دماسنج بازار سهام در روز جاری به نام نمادهای معاملاتی فارس، فملی و فولاد شد و در مقابل نمادهای آپ، بالبر و شپارس با رشد خود مانع افت بیشتر نماگر بازار سهام شدند.

بر اساس این گزارش، در بازارهای فرابورس ایران هم با معامله 6میلیارد و 275میلیون ورقه به ارزش 690هزار و 688میلیارد تومان در 84هزار نوبت، شاخص فرابورس (آیفکس) 191واحد افت کرد و در ارتفاع 23هزار و 141واحد قرار گرفت.

در این بازار هم امروز بیشترین اثر منفی بر شاخص فرابورس به نام نمادهای معاملاتی آریان، ومپنا و آریا شد و در مقابل نمادهای معاملاتی فزر، خکرمان و کربن بیشترین اثر مثبت را بر این شاخص به نام خود ثبت کردند.