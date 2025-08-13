مهر امسال خبری از کمبود معلم نیست/ استقبال از مهر با سه سناریو

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه ۸۵ هزار کد استخدامی دریافت کردیم و مهر امسال کمبود معلم نداریم، گفت:۸۱ برنامه برای آغاز سال تحصیلی تنظیم شده است.

جوان آنلاین: علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش درباره برنامه‌ریزی برای آغاز سال تحصیلی جدید گفت: همه برنامه‌های لازم را برای شروع سال تحصیلی تدارک دیده‌ایم و اتاق وضعیت ویژه آغاز سال تحصیلی جدید ایجاد شده است.

به گزارش تسنیم، وی افزود: حدود 821 حوزه و 81 برنامه برای آغاز سال تحصیلی تنظیم شده که به‌صورت لحظه‌ای رصد و پیشرفت آن‌ها دنبال می‌شود. تنها جلسه‌ای که بدون تعطیلی هر هفته و هر روز شنبه صبح برگزار می‌شود، اتاق وضعیت آغاز سال تحصیلی جدید است.

کاظمی گفت: در سال تحصیلی جدید مشکلی در کمبود معلم نخواهیم داشت. با توجه به استخدام نیروهای جدید، از شرایط بحرانی عبور خواهیم کرد و برای امسال 85 هزار کد استخدام معلم اخذ شده است. در مهر امسال همانند مهر سال گذشته، هیچ کلاسی بدون معلم و هیچ معلمی بدون کلاس نخواهد بود.

وی افزود: برای بازگشایی مدارس سه سناریو در نظر گرفته شده است که بر اساس شرایط کشور در آن ایام اجرا می‌شود؛ سناریوهای بازگشایی آرام، ترکیبی و مجازی.

به گزارش تسنیم، علی فرهادی؛ سخنگوی وزارت آموزش و پرورش نیز با تأکید بر اینکه مهر امسال کمبود معلم نداریم، گفت: حدود 18 هزار نفر از دانشگاه‌های فرهنگیان و شهید رجایی آماده ورود به مدارس هستند و 17 هزار نفر از پذیرفته‌شدگان آزمون‌های سال‌های گذشته نیز در حال گذراندن دوره‌های مهارت‌افزایی‌اند که این دو گروه در مجموع 35 هزار نیروی جدید را تشکیل می‌دهند. ظرفیت آزمون استخدامی امسال نیز نزدیک به 30 هزار نفر است که پیش‌بینی می‌شود 25 هزار نفر از آن‌ها جذب شوند.

وی افزود: از سوی دیگر، حدود 63 هزار نفر تا شهریور 1404 بازنشسته می‌شوند که با تمدید خدمت برای حدود 24 هزار نفر از آنان، تعادل نسبی در تأمین نیروی انسانی برقرار خواهد شد.