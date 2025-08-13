در جلسه ستاد توسعه علوم و فناوری افتا به ریاست معاون اول رئیس جمهور، چارچوب تقسیم کار ملی و وظایف مشترک و اختیارات دستگاه‌ها برای همکاری در زمینه حمایت از توسعه علوم و فناوری افتا بررسی و تصمیم گیری شد.

جوان آنلاین: محمدرضا عارف در این جلسه که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور، دبیر شورای عالی فضای مجازی و مسئولان دستگاه‌های مرتبط حضور داشتند، با تاکید بر اهمیت جبران عقب افتادگی‌های کشور در زمینه علم و فناوری و نیل به اهداف سند چشم انداز ۲۰ ساله در این زمینه تصریح کرد: نقشه راه فعالیت‌های ستاد توسعه علوم و فناوری افتا تهیه و یک ساختار علمی در دبیرخانه این ستاد هرچه سریعتر تشکیل شود.

معاون اول رئیس جمهور خاطرنشان کرد: در ستاد توسعه علوم و فناوری افتا بناست تا در یک تقسیم کار ملی و هم افزایی تمامی بخش‌ها و دستگاه‌های مرتبط به یکدیگر کمک کنند تا ظرفیت‌های بالقوه کشور با وجود شرکت‌های دانش بنیان و جوانان نخبه و تحصیل کرده به منصه ظهور برسد.

همچنین در این جلسه در خصوص چارچوب تقسیم کار ملی و وظایف مشترک و اختیارات دستگاه‌ها برای همکاری در زمینه حمایت از توسعه علوم و فناوری افتا بررسی و تصمیم گیری شد و اعضای این جلسه نظرات، پیشنهادات و راهکارهای خود در خصوص ارتقای امنیت سایبری، نیازهای فناوری‌های کسور و مسائل کلان امنیت سایبری و بومی‌سازی این فناوری‌ها را مطرح کردند.

در ادامه بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های بخش خصوصی در فرآیندهای امنیت سایبری تاکید شد.

لازم به ذکر است، ستاد توسعه علوم و فناوری افتا بر اساس راهبرد سند توسعه علوم و فناوری افتا و تصویب هیئت وزیران به منظور افزایش مشارکت ذینفعان در توسعه به کارگیری فناوری افتا از طریق تعامل و همکاری کلیه دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی و همچنین به کارگیری تمام ظرفیت و توان کشور موظف است نسبت به تحقق اهداف سند افتا اقدام کند.