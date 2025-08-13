سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان البرز با اشاره به اهمیت شفاف‌سازی عملکرد دستگاه‌های دولتی و ضرورت مشارکت مردم در فرآیندهای نظارتی، سامانه تلفنی ۱۲۸ «فواد» را یکی از ابزارهای کارآمد دولت در مسیر مقابله با فساد و ارتقای سلامت اداری کشور دانست.

حمیدرضا رضایی با اشاره به اینکه سامانه ۱۲۸ با عنوان فواد (فوریت‌های واحد ارتباط دولت) با هدف ایجاد ارتباط سریع، مستقیم و بدون واسطه میان مردم و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی راه‌اندازی شده است، گفت: این سامانه بستری مطمئن برای دریافت شکایات، گزارش‌ها، انتقادات و پیشنهادات شهروندان درباره عملکرد نهادهای مختلف دولتی فراهم کرده و نقش مهمی در تقویت نظارت عمومی دارد.

وی با تأکید بر اینکه هدف اصلی از راه‌اندازی سامانه فواد صرفاً دریافت شکایات اداری نیست، افزود: این سامانه با نگاه کلان‌تری طراحی شده تا مردم را به‌عنوان ناظران اجتماعی در فرآیند شناسایی و مقابله با فساد اقتصادی وارد کند.

رضایی افزود: در شرایطی که ابزارهای نظارتی رسمی به تنهایی پاسخ‌گو نیستند، استفاده از ظرفیت مردم می‌تواند منجر به کاهش تخلفات، افزایش شفافیت و بهبود کارآمدی نظام اجرایی شود.

سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان البرز ادامه داد: دولت با راه‌اندازی سامانه فواد ۱۲۸، گامی عملی در جهت تقویت سلامت اداری و پاسخگویی نهادهای مختلف برداشته و این حرکت در راستای اعتمادسازی، ارتقای عدالت اداری و مشارکت‌پذیری مردم در حکمرانی است.

وی گفت: اداره کل ورزش و جوانان نیز با رویکردی پاسخگو و متعهد، به‌ صورت فعال در روند اجرای این سامانه حضور خواهد داشت و آماده دریافت گزارش‌ها، پیشنهادات و مطالبات مردم در حوزه‌های مرتبط با ورزش و امور جوانان استان است.

رضایی تأکید کرد: ما اعتقاد داریم که مردم بهترین ناظران بر عملکرد ما هستند و این فرصت را مغتنم می‌شماریم تا با شنیدن صدای جامعه، تصمیمات بهتری اتخاذ کنیم.

وی همچنین با اشاره به اهمیت همراهی بدنه دولت با این طرح ملی، خاطرنشان کرد: سامانه فواد ( 128) با حمایت مستقیم دولت و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی فعالیت می‌کند و این پشتیبانی نشان از عزم جدی نظام در مبارزه ساختاری با کاستی ها و فساد دارد.

سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان البرز خاطرنشان کرد: اگر دستگاه‌های اجرایی به صورت فعال در این فرآیند مشارکت داشته باشند، بدون شک نتایج مثبتی در حوزه سلامت اداری و رضایت مردمی حاصل خواهد شد.

وی در پایان از همه شهروندان استان البرز دعوت کرد تا از طریق شماره تلفن ۱۲۸، در صورت مشاهده هرگونه تخلف، ضعف عملکرد یا مشکل اجرایی در دستگاه‌های دولتی، به‌ویژه حوزه ورزش و جوانان، موارد را گزارش دهند و در مسیر اصلاح امور نقش‌آفرینی کنند.