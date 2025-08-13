امیر اشتری با اشاره به همزمانی روز خبرنگار با سالروز شهادت شهید محمود صارمی، گفت: «خبرنگاری فقط روایتگری نیست، بلکه مسئولیتی اجتماعی برای ساختن آیندهای بهتر است. خبرنگاران با تحلیل دقیق و نگاه راهبردی، میتوانند شهر را در مسیر توسعه و پیشرفت یاری دهند.»
وی با بیان اینکه رسانهها بازوی فکری و ناظر دلسوز مدیریت شهری هستند، افزود: «نقد منصفانه و ارائه راهکارهای رسانهها، سرمایهای ارزشمند برای حل مسائل شهری و افزایش اعتماد عمومی است. ما این همافزایی را فرصتی برای پیشبرد برنامههای فرهنگی و اجتماعی شهر میدانیم.»
معاون شهردار کرج ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای رسانه، بر تقویت ارتباط دو سویه میان شهرداری و اصحاب رسانه تأکید کرد و گفت: «مدیریت شهری آماده بهرهگیری از ظرفیت رسانهها برای تبیین برنامهها، معرفی ظرفیتهای شهری و شنیدن صدای مردم است.