معاون شهردار و رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کرج، در دیدار با ابراهیم نوروزی‌فر، رئیس سازمان بسیج رسانه استان البرز و جمعی از فعالان رسانه‌ای، خبرنگاران را هم‌پیمان مدیریت شهری و نقش‌آفرینان اصلی در آینده کرج دانست.

امیر اشتری با اشاره به همزمانی روز خبرنگار با سالروز شهادت شهید محمود صارمی، گفت: «خبرنگاری فقط روایت‌گری نیست، بلکه مسئولیتی اجتماعی برای ساختن آینده‌ای بهتر است. خبرنگاران با تحلیل دقیق و نگاه راهبردی، می‌توانند شهر را در مسیر توسعه و پیشرفت یاری دهند.»

وی با بیان اینکه رسانه‌ها بازوی فکری و ناظر دلسوز مدیریت شهری هستند، افزود: «نقد منصفانه و ارائه راهکارهای رسانه‌ها، سرمایه‌ای ارزشمند برای حل مسائل شهری و افزایش اعتماد عمومی است. ما این هم‌افزایی را فرصتی برای پیشبرد برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی شهر می‌دانیم.»

معاون شهردار کرج ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای رسانه، بر تقویت ارتباط دو سویه میان شهرداری و اصحاب رسانه تأکید کرد و گفت: «مدیریت شهری آماده بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌ها برای تبیین برنامه‌ها، معرفی ظرفیت‌های شهری و شنیدن صدای مردم است.