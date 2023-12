جوان آنلاین: گرادن‌های عزالدین قسام شاخه نظامی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس امروز دوشنبه در بیانیه ای جدید که به نظر می رسد مرتبط با یکی از نبردها در جنگ غزه باشد، از موفقیت مبارزان مقاومت در یک عملیات نظامی و ناکامی صهیونیست‌ها خبر داد.

این پیام به سه زبان عربی، عبری و انگلیسی منتشر شده و بسیار کوتاه است؛ دیر رسیدید؛ ماموریت انجام شد!

وصتلم متأخرین.. المهمة أنجزت!

הגעתם מאוחר

המשימה הושגה

You arrived late

Mission had already been completed