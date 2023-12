جوان آنلاین: دکتر احسان خسروجردی در صفحه اینستاگرام خود ترجمه گزارشی از پایگاه «MyFitnessPal» را به اشتراک گذاشت. در این گزارش که با عنوان اصلی «Walking Could be the Key to Better Mental Health and Creativity» منتشر شده است، می‌خوانیم: پیاده‌روی نه تنها می‌تواند به کاهش وزن و سلامت قلب شما کمک کند، بلکه می‌تواند شما را به فردی مؤثرتر تبدیل کند. در حالی که همه این‌ها بهانه‌های فوق‌العاده‌ای برای پیاده‌روی هستند، تحقیقات نشان می‌دهد می‌تواند یک موهبت بزرگ برای سلامت روان شما نیز باشد. مطالعه و تحقیقی در استنفورد نشان می‌دهد، تفکر خلاق فردی که در حال راه رفتن است، نسبت به حالت نشسته بهبود می‌یابد. اگر جلسات کوچکی در محل کار دارید یا تماس‌های تلفنی زیادی دارید، ببینید آیا می‌توانید به جای نشستن یا ایستادن، راه بروید و ملاحظه خواهید کرد که چگونه پیاده‌روی بر خلاقیت شما تأثیر می‌گذارد و لازم نیست برای بهره‌مندی از مزایای آن در فضای باز پیاده‌روی کنید. مطالعه و تحقیق در استنفورد تفاوت معنی‌داری بین راه رفتن در فضای باز و بسته پیدا نکرده است، بنابراین حتی اگر در سالن‌های ساختمان اداری خود یا در اطراف یک مسیر سرپوشیده قدم بزنید، همچنان از مزایای آن بهره‌مند خواهید شد. پیش از این هم نشان داده شده است که پیاده‌روی حافظه و تمرکز شما را بهبود می‌بخشد. پیاده‌روی ضربان قلب ما را افزایش می‌دهد و خون و اکسیژن بیشتری به مغز می‌رسد، بنابراین ممکن است شما در آن جلسه همراه با پیاده‌روی بیشتر از آنچه همکارتان می‌گوید، مسئله را فهم و تحلیل کنید. پیاده‌روی منظم همچنین می‌تواند اندازه بخشی از مغز را که با افزایش سن کاهش می‌یابد و در از دست رفتن حافظه نقش دارد، افزایش دهد. در حالی که تحقیقات در این زمینه هنوز ناچیز است، پیاده‌روی می‌تواند در کاهش علائم افسردگی نیز مفید باشد.