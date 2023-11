جوان آنلاین: مینی سریال «تمام نوری که نمی‌بینیم» All the Light We Cannot See به کارگردانی شاون لوی با دوبله اختصاصی و به صورت رایگان در پلتفرم «تماشاخونه» عرضه شد.

پلتفرم «تماشاخونه» مجموعه ای از آثار سینمای ایران و جهان را به صورت رایگان در اختیار علاقمندان قرار داده و این روزها مینی سریال ۴ قسمتی «تمام نوری که نمی‌بینیم» یکی از آثاری است که در این مجموعه عرضه شده است.

مینی‌سریال «تمام نوری که نمی‌بینیم» یک درام تاریخی و جنگی محصول ۲۰۲۳ آمریکاست که با اقتباس از رمانی به همین نام اثر آنتونی دوئر به کارگردانی شاون لوی و توسط استیون نایت برای نتفلیکس ساخته شده است.

این مینی سریال ماجرای یک نوجوان نابینای فرانسوی و یک سرباز آلمانی است که مسیرشان در فرانسه اشغالی به هم می خورد، زیرا هر دو تلاش می کنند از ویرانی های جنگ جهانی دوم جان سالم به در ببرند.

در این مینی سریال هنرمندانی چون آریا میا لوبرتی، لویی هافمن، مارک روفالو و هیو لوری، لارس ایدینگر و... به ایفای نقش پرداخته‌اند.

مینی سریال «تمام نوری که نمی‌بینیم» که امتیاز ۷.۶ را در سایت IMDb به دست آورده در چهار قسمت به صورت رایگان و با دوبله اختصاصی در پلتفرم «تماشاخونه» قابل مشاهده است.