جوان آنلاین: ارتباط نسل نو با فرهنگ بسیج، ایثار و شهادت تنها با نامگذاری یک مدرسه به نام شهید یا شنیدن خاطرات دوران دفاع‌مقدس در یک مراسم و یادواره شکل نمی‌گیرد. برای نزدیک‌کردن این فرهنگ به دنیای نوجوانان و جوانان باید روایت زندگی شهدا، فعالیت‌های فرهنگی و تجربه‌های جمعی را به برنامه‌های روزمره آنان وارد کرد. فعالیت‌هایی که به یادآوری گذشته محدود نمانند بلکه فرصتی برای شناخت منش و روحیه بسیجی و پیوند دادن این ارزش‌ها با زندگی نسل جدید فراهم کنند. علی محسنلو، یکی از پیشکسوتان بسیج و فعالان فرهنگی معتقد است، تولید محتوا و گفتمان‌سازی درباره بسیج، ایثار و شهادت باید همواره در دستور کار آموزش‌وپرورش و مدیران مدارس باشد، البته با استفاده از ابزار‌های روز و روش‌هایی متناسب با سلیقه نسل جدید. با این پیشکسوت دفاع‌مقدس، درباره راه‌های برقراری این پیوند و نقش فعالیت‌های فرهنگی و آموزشی در انتقال فرهنگ بسیجی گفت‌و‌گو کرده‌ایم.



بعضی از نوجوانان و جوانان با شنیدن خاطرات و روایت‌های دفاع‌مقدس ارتباط مؤثری برقرار نمی‌کنند. برای نزدیک کردن این تجربه‌ها به دنیای نسل امروز چه باید کرد؟

برای ترویج فرهنگ بسیجی و روحیه ایثار و شهادت در میان نسل نو، ابتدا باید این فرهنگ و فلسفه آن را به درستی برایشان تبیین کنیم. فرهنگ ایثار و شهادت یکی از ظرفیت‌های دفاعی جامعه در برابر تهدید‌های نظامی و هجمه‌های فرهنگی است و با توجه به گسترش جنگ نرم و تأثیر آن بر جوانان، نوجوانان و کودکان، تقویت این فرهنگ ضرورت دارد. در این میان، آموزش‌و‌پرورش به عنوان مهم‌ترین نهاد تربیتی، اجتماعی و فرهنگی پس از خانواده، نقش مؤثری در نهادینه‌کردن این ارزش‌ها دارد. یکی از راهکارها، بازنگری در محتوای کتاب‌های درسی و توجه بیشتر به مفاهیم فرهنگ ایثار و شهادت است. همچنین باید با معرفی الگو‌های ملی، چهره‌های برجسته ایثارگر و شهدای شاخص دانش‌آموز، این مفاهیم را به دنیای نسل جدید نزدیک کنیم.

اگر قرار باشد نوجوان به جای شنیدن صرف خاطرات پیشکسوتان، خودش در گفت‌و‌گو با آنها مشارکت کند، چه موضوعاتی می‌تواند این ارتباط را برای دو نسل معنادارتر کند؟

برای ایجاد ارتباط مؤثر میان نسل جوان و پیشکسوتان، باید علاوه بر خاطرات دوران دفاع مقدس، سبک زندگی، سیره عملی و ویژگی‌های شخصیتی شهدا و ایثارگران نیز معرفی شود. نوجوانان باید با زندگینامه شهدا و فلسفه ایثار و شهادت آشنا شوند و بدانند چه باور‌ها و ارزش‌هایی در شکل‌گیری رفتار و انتخاب‌های آنها نقش داشته است. در واقع، هدف نباید صرفاً انتقال خاطرات باشد، بلکه باید زمینه شناخت و الگوبرداری از سیره عملی شهدا فراهم شود تا نسل جدید بتواند ارتباط عمیق‌تری با این تجربه‌ها برقرار کند.

چه تفاوتی باید میان شیوه روایت ایثار و دفاع‌مقدس برای نوجوان امروز با شیوه‌های گذشته وجود داشته باشد؟ چه قالب‌هایی برای نسل Z و Alpha جذاب‌تر است؟

با توجه به شتاب روزافزون فناوری، رسانه‌های دیجیتال و ابزار‌های هوش‌مصنوعی، استفاده از روش‌های منسوخ و تکراری دیگر نمی‌تواند توجه نسل جوان، به ویژه دانش‌آموزان را جلب کند. برای انتقال مفاهیم معنوی فرهنگ جهاد و شهادت و ارزش‌های دفاع‌مقدس، باید از رویکردی نوین، جوان پسند و جذاب استفاده کنیم. در این مسیر، بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌های روز، فضای مجازی، ابزار‌های ارتباطی و زبان هنر اهمیت زیادی دارد. همچنین باید با هم‌اندیشی و هم افزایی فعالان این حوزه، روش‌های مناسب برای معرفی الگو‌های ملی و قهرمانان ایثارگر انتخاب و اجرا شود.

چگونه می‌توان مفاهیمی مانند ایثار، مقاومت و مسئولیت‌پذیری را به مسائل ملموس زندگی نوجوانان امروز پیوند زد؟

یکی از راه‌های این کار، معرفی سبک زندگی شهدا به‌عنوان الگویی برای زندگی امروز است. نوجوان باید با سیره عملی شهدا آشنا شود و بداند این ارزش‌ها صرفاً مربوط به دوران جنگ نیستند بلکه می‌توانند در زندگی و رفتار امروز نیز راهگشا باشند. باید پیش از آنکه الگو‌های دیگر بر ذهن جوانان و نوجوانان تأثیر بگذارند، سبک زندگی شهدا بیش از پیش به آنها معرفی شود تا دانش‌آموزان با شناخت این الگوها، در برابر هجمه‌های فرهنگی آمادگی بیشتری پیدا کنند. در واقع، مطالعه و ترویج سبک زندگی شهدا باید به بخشی از برنامه‌های فرهنگی و تربیتی مدارس تبدیل شود.

بسیج چگونه می‌تواند از ظرفیت‌های خود برای ایجاد فرصت‌های عملی و مهارت‌آموزی اجتماعی نوجوانان استفاده کند؟

آموزش‌و‌پرورش و سازمان بسیج دانش‌آموزی و دانشجویی در زمینه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت مسئولیت مهمی دارند. این مجموعه‌ها باید با استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی و آموزشی خود، زمینه آشنایی نوجوانان با فرهنگ جهاد و شهادت و الگو‌های ملی را فراهم کنند. در این مسیر، استفاده از رسانه‌های روز، زبان هنر، کتاب و فعالیت‌های گروهی اهمیت دارد. برای مثال، برگزاری مسابقات کتابخوانی با محوریت آثار ادبی دفاع‌مقدس و ترغیب دانش‌آموزان به مطالعه گروهی می‌تواند به افزایش آگاهی و شناخت آنها کمک کند و فرهنگ و تفکر بسیج را در میان نسل جوان زنده نگه‌دارد. تولید محتوا و گفتمان‌سازی درباره ایثار و شهادت باید به صورت مستمر در دستور کار آموزش‌وپرورش و مدیران مدارس قرار داشته باشد.