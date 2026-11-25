پنجم آذر، سالروز تشکیل بسیج مستضعفان، فرصتی برای بازخوانی نقش و جایگاه فرهنگ بسیجی در عرصه‌های مختلف اجتماعی است که فراتر از یک تشکیلات، بر پایه ایمان، ایثار، اخلاص، همدلی و مسئولیت‌پذیری شکل گرفته و جلوه‌های آن را می‌توان در فعالیت‌های جهادی، امدادرسانی به آسیب‌دیدگان حوادث طبیعی، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و مشارکت داوطلبانه مردم در حل مسائل جامعه مشاهده کرد. با وجود این، تداوم چنین فرهنگی به حضور مستمر مردم در میدان عمل و فراهم‌شدن زمینه نقش‌آفرینی نسل جوان وابسته است. چگونگی تبدیل ارزش‌های بسیجی به رفتار‌های روزمره، تقویت سرمایه اجتماعی، بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی در مدیریت بحران و گسترش فرهنگ ایثار و همیاری، محور‌های گفت‌وگوی ما حجت‌الاسلام محمدرضا محمدی، مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در بسیج سازندگی و مدیر مرکز ترویج و گفتمان جهادی است.



وقتی از بسیج به‌عنوان یک سبک زندگی صحبت می‌کنیم، دقیقاً از چه مفهومی سخن می‌گوییم و چه تفاوتی میان بسیج به‌عنوان یک نهاد و تفکر بسیجی به‌عنوان یک فرهنگ عمومی وجود دارد؟

وقتی از بسیج به‌عنوان یک سبک زندگی صحبت می‌کنیم، منظور صرفاً عضویت در یک نهاد یا حضور در برنامه‌های سازمان‌یافته نیست، بلکه از فرهنگی سخن می‌گوییم که بر مسئولیت‌پذیری، مشارکت اجتماعی و احساس تعهد در برابر مسائل جامعه استوار است. این سبک زندگی حول این نکته مهم است که در برابر مسئله‌ای که می‌بینیم، چه سهمی از حل آن بر عهده ما قرار دارد. پشت این نگاه، هم یک مبنای ایمانی وجود دارد و هم یک مسئولیت اجتماعی زیرا خدمت به مردم بخشی از بندگی خدا تلقی می‌شود و فرد نمی‌تواند به بهانه اینکه حل مشکلات وظیفه دیگران است، از مسئولیت خود چشم‌پوشی کند.

مهم‌ترین مؤلفه‌های سبک زندگی بسیجی چیست و چگونه می‌توان ارزش‌ها را از سطح شعار به رفتار‌های روزمره در خانواده، محیط کار و جامعه تبدیل کرد؟

سبک زندگی بسیجی بر پایه عشق و ایمان، همت و بصیرت شکل می‌گیرد و زمانی در زندگی فردی و اجتماعی معنا پیدا می‌کند که این ارزش‌ها از باور ذهنی به رفتار عملی تبدیل شوند. عشق، انسان را به سرنوشت جامعه پیوند می‌دهد و ایمان، انگیزه خدمت را در مسیر رضای الهی قرار می‌دهد، درحالی که همت، اراده عبور از دشواری‌ها را تقویت می‌کند و بصیرت مانع هدررفتن توان و انگیزه در مسیر‌های نادرست می‌شود. بر همین مبنا، ایثار، اخلاص و مسئولیت‌پذیری باید در تصمیم‌ها و عملکرد روزانه افراد نمود پیدا کنند. برای مثال، اگر تحریم‌ها تأمین یک قطعه حیاتی در صنعت را متوقف کنند، تهیه آن از مسیر‌های جایگزین برای جلوگیری از توقف تولید ضروری است، اما نگاه بسیجی به همین اقدام محدود نمی‌ماند و حل ریشه‌ای مشکل را نیز دنبال می‌کند. به این ترتیب، مسئله در اختیار مهندسان، جوانان متخصص و سازندگان داخلی قرار می‌گیرد تا با طراحی، ساخت و آزمون قطعه، توان فنی کشور را افزایش دهند. حاصل این تلاش، فراتر از تأمین یک نیاز صنعتی است زیرا دانش و تجربه‌ای در اختیار مجموعه قرار می‌گیرد که در مواجهه با مشکلات بعدی نیز به کار خواهد آمد. چنین نگاهی در خانواده با تقسیم مسئولیت‌ها، حمایت از اعضای خانواده و ترجیح منافع جمعی بر خواسته‌های شخصی شکل می‌گیرد و در محیط کار با وجدان کاری، امانتداری، حل مسئله و انتقال دانش به دیگران ادامه می‌یابد. در جامعه نیز مشارکت داوطلبانه در حل مشکلات مردم، دستگیری از نیازمندان و بی‌تفاوت نبودن در برابر آسیب‌های اجتماعی، جلوه‌های عملی همین فرهنگ هستند. اخلاص در این مسیر، فرد را از جست‌وجوی نام و منفعت شخصی دور می‌کند و بصیرت، جهت درست خدمت را مشخص می‌سازد. در نهایت، سبک زندگی بسیجی یعنی هر فرد مسئولیت خود را در قبال دیگران و پیشرفت کشور جدی بگیرد و با ایمان، اراده و شناخت، سهم خود را در ساختن آینده ادا کند.

فرهنگ بسیجی چگونه می‌تواند در تقویت روحیه همدلی، نوع‌دوستی، مواسات و مسئولیت‌پذیری اجتماعی نقش داشته باشد و به افزایش اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی منجر شود؟

فرهنگ بسیجی را باید فراتر از یک تشکیلات یا مجموعه‌ای از فعالیت‌های سازمان‌یافته دانست زیرا بسیج پیش از آنکه یک ساختار اجرایی باشد، فرهنگی مبتنی بر احساس مسئولیت نسبت به سرنوشت جامعه است. در این نگاه، افراد خود را در برابر مسائل و مشکلات دیگران بی‌تفاوت نمی‌دانند و بدون انتظار برای دعوت یا دستور، برای حل مشکلات پیش‌قدم می‌شوند. همین احساس تعلق جمعی، زمینه شکل‌گیری همدلی، نوع‌دوستی و مشارکت اجتماعی را فراهم می‌کند و افراد را به پذیرش مسئولیت در قبال یکدیگر سوق می‌دهد. نمونه عینی این فرهنگ را در حضور خودجوش مردم در مقاطع حساس کشور می‌توان دید. در چندین ماه حضور شبانه مردم، نکته مهم فقط شمار جمعیت یا استمرار حضور نبود، بلکه پیش‌قدم شدن افرادی بود که بدون انتظار برای دعوت رسمی، احساس کردند سرنوشت کشور به آنها نیز مربوط است و باید در دفاع از آن سهمی داشته باشند. چنین حضوری صرفاً محصول یک برنامه تشکیلاتی نیست، بلکه ریشه در باوری دارد که مسئولیت اجتماعی را از سطح وظیفه فردی فراتر می‌برد و به یک تعهد عمومی تبدیل می‌کند. این نگاه را در روایت شکل‌گیری بسیج نیز می‌توان دنبال کرد. آقای شهید در دیدار بسیجیان، تشکیل بسیج در سال ۱۳۵۸ را نمونه‌ای از تبدیل تهدید به فرصت دانسته‌اند. در آن مقطع، با جدی شدن تهدید‌های امریکا، امام خمینی (ره) به جای محدود کردن آمادگی دفاعی به دستگاه‌های رسمی، زمینه حضور و مشارکت مردم را فراهم کردند. به این ترتیب، ظرفیتی که در متن جامعه وجود داشت، برای دفاع از کشور و انقلاب به میدان آمد و مشارکت مردمی به یکی از پشتوانه‌های اصلی امنیت و اقتدار ملی تبدیل شد. همدلی و مواسات نیز از همین احساس تعلق سرچشمه می‌گیرند. همدلی یعنی انسان مشکلات و نگرانی‌های دیگران را جدا از زندگی خود نبیند و مواسات یعنی در تحمل دشواری‌ها و تأمین نیاز‌های دیگران سهم بپذیرد. این فرهنگ در زندگی روزمره با کمک به خانواده‌های نیازمند، همراهی با آسیب‌دیدگان، مشارکت در فعالیت‌های خیرخواهانه و همکاری برای حل مسائل محله و محیط کار نمود پیدا می‌کند. در چنین الگویی، مسئولیت اجتماعی به وظیفه‌ای همگانی تبدیل می‌شود و افراد برای انجام آن منتظر مطالبه دیگران نمی‌مانند. تداوم این رفتار‌ها به تقویت اعتماد عمومی نیز کمک می‌کند زیرا مردم در عمل درمی‌یابند که هنگام مواجهه با مشکلات تنها نیستند و دیگران نیز برای عبور از دشواری‌ها مسئولیت می‌پذیرند. هر تجربه موفق از همکاری و حمایت متقابل، اعتماد میان افراد را افزایش می‌دهد و زمینه مشارکت‌های بعدی را فراهم می‌کند. به همین دلیل، سرمایه اجتماعی صرفاً در تعداد افراد حاضر در یک اجتماع خلاصه نمی‌شود، بلکه در پیوند‌های پایدار، اعتماد متقابل و اطمینانی ریشه دارد که مردم از توانایی یکدیگر برای همراهی در روز‌های دشوار به دست می‌آورند.

بسیج چه ظرفیت‌هایی برای مدیریت بحران‌های طبیعی و اجتماعی، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و سازمان‌دهی مشارکت‌های مردمی در محلات دارد؟ تجربه فعالیت‌های بسیج در حوادثی مانند سیل، زلزله و کرونا چه درس‌هایی در این زمینه به همراه داشته است؟

بسیج در مدیریت بحران‌های طبیعی و اجتماعی از دو ظرفیت مکمل برخوردار است که یکی به ساختار و سازماندهی نیرو‌ها و دیگری به روحیه مسئولیت‌پذیری و مشارکت مردمی بازمی‌گردد. پایگاه‌های بسیج و شبکه ارتباطی آنها امکان شناسایی نیازها، تقسیم وظایف و هماهنگی میان مردم و دستگاه‌های مسئول را فراهم می‌کنند، در حالی که روحیه بسیجی افراد را به پیش‌قدمی و اقدام برای حل مشکلات ترغیب می‌کند. همراهی این دو ظرفیت باعث می‌شود مشارکت‌های مردمی از اقدامات پراکنده و مقطعی فراتر بروند و در قالب فعالیت‌هایی منسجم و هدفمند ادامه پیدا کنند. آقای شهیدمان ساختار بسیج را از دو امتداد افقی و عمودی قابل بررسی می‌دانند. در امتداد افقی، پایگاه‌های بسیج امکان ارتباط میان اهالی محله، گروه‌های داوطلب، مساجد، مدارس و دستگاه‌های اجرایی را فراهم می‌کنند تا هر مجموعه متناسب با توان و تخصص خود در حل مسائل مشارکت داشته باشد. در امتداد عمودی نیز هیئت‌های اندیشه‌ورز و سازوکار‌های هدایت و پشتیبانی عمومی، زمینه انتقال شناخت و تجربه محلی به سطوح تصمیم‌گیری را فراهم می‌کنند و تصمیم‌ها و حمایت‌های لازم را به میدان فعالیت بازمی‌گردانند. چنین ساختاری باید ابتکار عمل مردم را تقویت کند و مانع موازی‌کاری و پراکندگی اقدامات شود. تجربه سیل، زلزله و کرونا هرکدام بخشی از این فرایند را آشکار کرد و نقش بی‌بدیل بسیج مردمی را نشان داد. البته فعالیت داوطلبانه جایگزین تخصص و مسئولیت دستگاه‌های امدادی و اجرایی نیست، بلکه باید در کنار آنها قرار گیرد و توان عملیاتی مجموعه مدیریت بحران را افزایش دهد. درس مشترک این تجربه‌ها آن است که آمادگی پیشینی، شناخت محله، اعتماد میان مردم و هماهنگی نهادی، اثربخشی اقدامات را افزایش می‌دهد. روحیه بسیجی مردم را به دیدن مسئله و آغاز حرکت ترغیب می‌کند و ساختار بسیج این حرکت‌ها را به فعالیتی هماهنگ و مستمر پیوند می‌دهد. حاصل چنین الگویی، محله‌ای است که در برابر بحران صرفاً منتظر دریافت کمک نمی‌ماند، بلکه با اتکا به ظرفیت ساکنان خود به بخشی از توان امدادی و اجتماعی کشور تبدیل می‌شود.

چگونه می‌توان فرهنگ ایثار، فداکاری و همیاری را از فعالیت‌های مقطعی و مناسبتی به یک فرهنگ پایدار در جامعه تبدیل کرد و آن را با نیاز‌ها و اقتضائات نسل جوان پیوند داد؟

برنامه‌های مناسبتی می‌توانند نقطه شروع مشارکت جوانان باشند، اما مسئله اصلی این است که پس از پایان هر برنامه، چه مسیری برای ادامه فعالیت پیش روی آنها قرار می‌گیرد. اگر جوان صرفاً برای اجرای کاری دعوت شود که مسئله و راه‌حل آن را دیگران از پیش تعیین کرده‌اند، معمولاً با پایان برنامه نقش او نیز به پایان می‌رسد، اما اگر در شناسایی مسئله، انتخاب راه‌حل و پیشبرد کار سهم داشته باشد، به‌تدریج توانایی آغاز و هدایت یک حرکت جمعی را پیدا می‌کند. بنا به تأکید رهبر شهیدمان مشارکت در فعالیت‌های جهادی نباید به گروه مشخصی از جوانان محدود بماند و هر فرد متناسب با علاقه، تخصص و توانایی خود فرصت حضور و اثرگذاری پیدا کند. گفتمان جهادی زمانی در جامعه ریشه می‌دواند که جوانان بتوانند ارتباط میان توانمندی‌های خود و نیاز‌های واقعی مردم را پیدا کنند. البته گفتمان‌سازی صرفاً با معرفی فعالیت‌های انجام‌شده یا تبلیغ اقدامات گروه‌های جهادی محقق نمی‌شود. جوان باید بداند چرا یک مسئله اهمیت دارد، چه راهی برای حل آن وجود دارد و سهم او در این مسیر چیست. تعبیر «هر جهادگر، یک گفتمان‌ساز» نیز از همین منظر معنا پیدا می‌کند، زیرا هر فرد فعال، علاوه بر انجام مسئولیت خود، با انتقال تجربه و دعوت دیگران به مشارکت، زمینه گسترش این فرهنگ را فراهم می‌کند. امید نیز زمانی در میان جوانان ماندگار می‌شود که نتیجه تلاش خود و اثر همکاری جمعی را در زندگی مردم مشاهده کنند. برای تداوم این مشارکت، وجود حلقه‌های میانی ضرورت دارد. این حلقه‌ها در سطح محله و متناسب با علاقه و تخصص جوانان شکل می‌گیرند و می‌توانند فعالیت‌هایی در حوزه آموزش، خدمات فنی، رسانه و حل مسائل اجتماعی را دنبال کنند. افراد معتمد و خوش‌نام نیز با شناسایی استعدادها، پشتیبانی و ایجاد ارتباط میان گروه‌ها، به استمرار فعالیت‌ها کمک می‌کنند، بدون آنکه ابتکار عمل را از جوانان بگیرند. در این الگو، مسئولیت بیشتر باید به افرادی سپرده شود که در عمل توانایی و تعهد خود را نشان داده‌اند. تعبیر «هرکه فعال‌تر، مؤثرتر» نیز بر همین منطق استوار است و میدان اثرگذاری را متناسب با میزان مسئولیت‌پذیری افراد گسترش می‌دهد.