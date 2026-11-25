نوجوان باید در گروه همسالانی قرار بگیرد که خودشان درگیر فعالیت‌های جمعی و کمک به دیگران هستند. بعد از رفتار والدین، گروه همسالان نیز تأثیر زیادی بر شکل گیری این روحیه دارد. بهتر است نوجوان در محیط‌های ایثارگرانه مثل بسیج با همسالانی آشنا شود که در چنین فعالیت‌هایی حضور دارند، با آنها دوست شود و به تدریج وارد جمع و محیط فعالیت آنها شود

جوان آنلاین: نوجوانی که با دیدن مشکلی در مدرسه، محله یا جامعه از خودش می‌پرسد «من چه کاری می‌توانم انجام بدهم؟» ممکن است هنوز سهم خود را در مسئولیت اجتماعی نشناخته باشد. این شناخت تنها با صحبت و نصیحت به دست نمی‌آید، او باید فرصت پیدا کند در کنار دیگران کاری انجام دهد، کمک کردن را تجربه کند و اثر حضورش را ببیند. نهاد‌هایی مانند بسیج می‌توانند با فراهم کردن زمینه فعالیت‌های جمعی، به نوجوانان کمک کنند تا از سردرگمی بیرون بیایند و نقش خود را در قبال جامعه پیدا کنند. حجت‌الاسلام محمدمهدی صالح‌پرور، معاون پژوهش مرکز تخصصی تبلیغ دارالحکمه معتقد است: «اگر نگاه اجتماعی و خدباوری را به نوجوان منتقل کنیم، خودبه‌خود نقش خودش را پیدا می‌کند و از سردرگمی نجات می‌یابد.» در گفت‌و‌گو با او، از نقش بسیج در تقویت نگاه اجتماعی و تبدیل نوجوانان به کنشگرانی مسئولیت‌پذیر می‌خوانید.

چرا با وجود توصیه‌های فراوان والدین به ایثار، همیاری و کمک به دیگران، گاهی این ارزش‌ها در رفتار فرزندان دیده نمی‌شود؟

بخش مهمی از این مسئله به رفتار خود والدین برمی‌گردد. انگیزه افراد برای ایثار و همیاری یکسان نیست. گاهی والدین کاری انجام می‌دهند که در ظاهر ایثار به نظر می‌رسد، اما انگیزه عمیقی پشت آن نیست. مثلاً به کسی کمک می‌کنند، چون انتظار دارند او هم در آینده جبران کند یا نمی‌خواهند اعتبار اجتماعی‌شان خدشه‌دار شود. فرزندان به تدریج این انگیزه‌های سطحی را درک می‌کنند. گاهی والدین تصور می‌کنند با حضور در مسجد، برپایی موکب، ایستگاه صلواتی یا کمک مالی، الگوی ایثار برای فرزندشان هستند. درحالی‌که ممکن است خودشان از این فعالیت‌ها لذت زیادی ببرند. ایثار واقعی زمانی آشکار می‌شود که فرد از چیزی که دوست دارد، به نفع خواسته مهم‌تری بگذرد. برای مثال، مادری را تصور کنید که به شنیدن دعای کمیل علاقه زیادی دارد، اما فرزند خردسالش می‌خواهد برنامه کودک تماشا کند. اگر مادر بتواند از برنامه مورد علاقه خودش بگذرد و فرصتی برای خواسته فرزندش فراهم کند این رفتار برای کودک معنای ملموس‌تری از ایثار دارد. بنابراین، فرزندان باید ایثار را در رفتار‌های روزمره والدین ببینند، نه صرفاً در توصیه‌های آنها.

مسئولیت‌پذیری چه ارتباطی با ایثار و همیاری دارد؟

گرچه مسئولیت پذیری از نظر مفهومی با ایثار و همیاری تفاوت دارد، اما در عمل به این دو نیازمند است. کسی که مسئولیت‌کاری را می‌پذیرد و می‌خواهد آن را تا پایان به سرانجام برساند گاهی ناچار است بخشی از کار دیگران را هم انجام دهد، زحمت بکشد و در این مسیر دیگران را تحمل کند. اینها از لوازم مسئولیت‌پذیری است. بنابراین، مسئولیت پذیری می‌تواند به ایثار و همیاری منجر شود و از طرف دیگر، تقویت روحیه ایثار نیز زمینه‌ای برای مسئولیت‌پذیری است.

حال بفرمایید چگونه می‌توان حد اعتدال ایثاررا به نوجوان نشان داد؟

قرار نیست به نوجوان طوری آموزش بدهیم که تصور کند برای ایثار باید همیشه از خواسته‌های خودش بگذرد. باید به او نشان دهیم که انسان در زندگی برای رسیدن به خواسته‌های بزرگ‌تر، ناچار است از بعضی خواسته‌های دیگرش صرف نظر کند. نوجوان هم در زندگی روزمره همین کار را انجام می‌دهد. برای خرید وسیله‌ای پول‌هایش را جمع می‌کند و از خرید‌های دیگر می‌گذرد یا برای رسیدن به یک هدف ورزشی، از خواب و تفریحش صرف نظر می‌کند. باید این واقعیت را برایش روشن کنیم که ایثار هم نوعی انتخاب میان خواسته‌هاست. با این تفاوت که در اینجا به خواسته‌ای بزرگ‌تر و ارزشمندتر می‌رسد. نکته مهم این است که نوجوان این ارزش و سود بیشتر را خودش احساس کند. خواسته‌ای که به خاطر آن از چیزی می‌گذرد، باید برایش ملموس و متناسب با سنش باشد نه هدفی دور و مبهم. باید بتواند نتیجه این انتخاب را در زندگی تصویرسازی و به تدریج تجربه کند.

والدین از چه سنی مسئولیت‌پذیری را در فرزندان تقویت کنند؟

یکی از اشتباهات والدین این است که دوره طلایی مسئولیت پذیری، یعنی هفت تا ۱۴‌سالگی را جدی نمی‌گیرند. کودکان در این سن دوست دارند کار کنند، مسئولیت بگیرند و جدی گرفته شوند، اما ما معمولاً آنها را بیش از اندازه کودک می‌بینیم و کار‌های مهمی به آنها نمی‌سپاریم. بعد از ۱۴ یا ۱۵‌سالگی انتظار داریم مانند یک فرد بزرگسال رفتار کنند و وقتی مسئولیتی را درست انجام نمی‌دهند، سرزنش‌شان می‌کنیم درحالی‌که فرصت هفت‌ساله تقویت این روحیه را از دست داده‌ایم. کودک در این سن خودش برای انجام کار‌هایی مانند سفره انداختن، چای آوردن، شستن ماشین یا تمیز‌کردن خانه پیش‌قدم می‌شود. والدین باید به این تمایل بها بدهند، به او مسئولیت بسپارند و حتی درباره انجام درست آن پاسخ بخواهند.

اگر نوجوان در مواجهه با مشکلات دیگران همدلی نشان می‌دهد، اما در عمل برای کمک پیش‌قدم نمی‌شود، دلیل این فاصله چیست؟

ممکن است نوجوان همان چیزی را در جامعه اجرا کند که از والدینش یاد گرفته است. اگر پدر‌و‌مادر در عمل همدلی و ایثار نداشته‌اند و فقط رفتار‌های ظاهری نشان داده‌اند، فرزند هم ممکن است همین الگو را یاد گرفته باشد. گاهی نوجوان واقعاً احساس همدردی دارد، اما برای اقدام عملی دچار ترس و تردید می‌شود. این ترس می‌تواند از رفتار والدین منتقل شده باشد. مثلاً خانواده در موقعیتی که کسی به کمک نیاز داشته، از ترس دردسر یا درگیر‌شدن، از کنار او عبور کرده‌اند. نوجوان هم به تدریج یاد گرفته است که وارد چنین موقعیت‌هایی نشود. برای جبران این وضعیت، والدین می‌توانند از کمک‌های کوچک و مقطعی شروع کنند. لازم نیست از نوجوان انتظار داشته باشند از همان ابتدا کار بزرگی انجام دهد. تجربه‌های ساده کمک می‌کند ترس و تردید او کمتر شود و احساس همدردی‌اش را به رفتار عملی تبدیل کند.

والدین چگونه می‌توانند نوجوان را نسبت به مشکلات جامعه حساس کنند بدون اینکه احساس کند باید همه مشکلات را به تنهایی حل کند؟

اگر نوجوان را به درستی نسبت به مشکلات جامعه حساس کنیم، نگاه او از فردی به اجتماعی تغییر می‌کند. نوجوانی که نگاه اجتماعی دارد، جامعه را مانند یک وجود واحد و یک شخصیت بزرگ می‌بیند و جایگاه خودش را در این مجموعه پیدا می‌کند. در چنین نگاهی، قرار نیست من به تنهایی همه مشکلات جامعه را حل کنم بلکه باید نقش خودم را بشناسم و وظیفه‌ام را انجام دهم. احساس آشفتگی و سردرگمی نوجوان گاهی از نگاه فردی به مشکلات ناشی می‌شود. اینکه تصور می‌کند باید همه چیز را خودش درست کند. با تقویت نگاه اجتماعی، جایگاه و نقش خودش را بهتر می‌شناسد و این سردرگمی کمتر می‌شود.

والدین چگونه می‌توانند فرزندان نوجوان خود را به فعالیت‌های جمعی و ایثارگرانه مانند آنچه در فرهنگ و رفتار بسیجی می‌بینیم علاقه‌مند کنند؟

در کنار رفتار‌های تربیتی والدین، یکی از مؤثرترین راه‌ها این است که نوجوان در گروه همسالانی قرار بگیرد که خودشان درگیر فعالیت‌های جمعی و کمک به دیگران هستند. بعد از رفتار والدین، گروه همسالان تأثیر زیادی بر شکل گیری این روحیه دارد. البته فراهم کردن زمینه این فعالیت‌ها باید طبیعی باشد. بهتر است نوجوان در محیط‌های ایثارگرانه مثل بسیج با همسالانی آشنا شود که در چنین فعالیت‌هایی حضور دارند، با آنها دوست شود و به تدریج وارد جمع و محیط فعالیت آنها شود. به این ترتیب با تقویت روحیه جمعی خودبه‌خود به میدان عمل کشیده خواهد شد.