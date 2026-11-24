بعضی بحران‌ها نه به صورت انفجاری، بلکه مانند سرطان، آرام و بی‌صدا و نهفته در بستر تاریخ شکل می‌گیرند و زمانی آشکار می‌شوند که جبرانشان بسیار دشوار می‌شود. کاهش باروری و حرکت ایران به سوی سالمندی، از همین جنس است؛ خطری که امام شهیدمان سال‌ها پیش هشدار دادند، اما میان تشخیص خطر و اقدام مؤثر همچنان فاصله باقی ماند. پیام رهبر معظم انقلاب به چهارمین رویداد ملی جوانی جمعیت، بار دیگر این پرسش را مطرح می‌کند: برای آینده نسلی و تمدنی ایران چه کرده‌ایم؟

پس از جنگ تحمیلی، برنامه تنظیم خانواده در سال ۱۳۶۸ احیا و قانون تنظیم خانواده و جمعیت در سال ۱۳۷۲ تصویب شد. این سیاست غلط در راستای اجرای نسخه‌های سازمان‌های بین‌المللی و در بستر نگرانی‌های اقتصادی و مدیریتی آن روزگار و به بهانه محدودیت منابع شکل اجرایی به خود گرفت. برنامه کاهش باروری و تحدید نسل به سال ۱۳۴۲ و تبعیت از نسخه‌های نظام سلطه بازمی‌گردد که با شروع انقلاب اسلامی متوقف شده بود، اما پس از جنگ تحمیلی توسط رئیس‌جمهور وقت مجدداً احیا شد و ایران به نسخه‌های استعماری نظام سلطه تن داد.

رهبر شهید انقلاب از همان سال مخالفت ضمنی خود را با این برنامه اعلام داشته و نسبت به پیامد‌های این مسیر غلط هشدار داده بودند؛ در سال ۱۳۹۱ خطای تحدید نسل را رسماً گوشزد کردند، در سال ۱۳۹۲ از دشواری جبران پیری جمعیت گفتند و بالاخره در اردیبهشت ۱۳۹۳ سیاست‌های کلی جمعیت را ابلاغ کردند. تأکید‌های بعدی معظم‌له در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز نشان داد که مسئله، سخن از آینده ایران و ظرفیت آن برای پیشرفت، اقتدار و قدرت ملی است. با این همه، پرسش اساسی باقی است: چرا تشخیص زودهنگام خطر، به اصلاح به‌موقع سیاست‌ها منجر نشد؟ ناهماهنگی دستگاه‌ها، ضعف تأمین منابع و نگاه بخشی به مسئله و فراتر از آن، نگاه‌های حزبی و فاصله عمیق میان ابلاغ و اجرا، نشان می‌دهد که مشکل فقط کمبود قانون نبوده است. اینک حکمرانی باید سهم خود را در فراهم کردن شرایط تشکیل خانواده و فرزندآوری بپذیرد.

تجربه جنگ ترکیبی ۹ ماهه یادآور شد که امید اجتماعی، انسجام فرهنگی، اعتماد عمومی و اراده نسل جوان از مؤلفه‌های قدرت ملی و اقتدارند. از این منظر، «جبهه نسل» را باید عرصه‌ای راهبردی دانست که در آن، آینده خانواده و توان جامعه برای استمرار نسلی، اهمیت پیدا می‌کند. نکته مهم اینکه نمی‌توان هر تغییر سبک زندگی یا هر تصمیم فردی و داخلی را به عملیات سازمان‌یافته دشمن نسبت داد؛ و در عین حال نمی‌توان از تأثیر فشار اقتصادی، ناامیدی، ناامنی شغلی و الگو‌های فرهنگی بر نگرش به ازدواج و فرزندآوری نیز چشم پوشید. خانواده کانون انتقال هویت، فرهنگ، حافظه تاریخی و مسئولیت‌پذیری میان نسل‌هاست و تضعیف آن، بر آینده قدرت ملی تأثیرگذار است. تعبیر «امتداد نسلی ایرانیان در تراز تمدن نوین اسلامی» در پیام امام سید مجتبی خامنه‌ای، افق بحث را روشن می‌کند. تمدن بدون نسل‌هایی که دانش، فرهنگ، هویت و تجربه تاریخی جامعه را دریافت و به آینده منتقل کنند، استمرار نمی‌یابد. البته افزایش جمعیت به تنهایی قدرت نمی‌سازد؛ جمعیت باید از سلامت، آموزش باکیفیت، مهارت، کرامت و فرصت مشارکت نیز برخوردار باشد. هدف برنامه باید هم افزایش ظرفیت کمّی نسل آینده و هم ارتقای کیفیت آن باشد.

برای خانواده‌ای که با اجاره سنگین، ناامنی شغلی و هزینه‌های درمان و آموزش روبه‌روست، توصیه به فرزندآوری کافی نیست. سیاست‌های جمعیتی باید در زندگی مردم، مسکن، اشتغال پایدار، حمایت از مادران، خدمات سلامت و اجرای تعهدات قانونی دیده شود. اکنون نوبت اقدام قابل سنجش است: دولت باید منابع و امکانات لازم را برای اجرای سیاست‌های جمعیتی و رفع موانع فرزندآوری فراهم کند؛ مجلس باید بر اجرای قوانین و تخصیص اعتبارات نظارت کند؛ رسانه‌ها باید موانع واقعی را بی‌پرده بازتاب دهند و الگو‌های موفق را معرفی کنند؛ نخبگان نیز باید راه‌حل‌های علمی و عملیاتی ارائه دهند. هماهنگی فرابخشی، با اختیار روشن، بودجه مشخص و نظام پاسخ‌گویی، ضرورتی انکارناپذیر است. امروز مسئله، نه شنیدن پژواک هشدار چند دهه گذشته، بلکه جبران فاصله میان تشخیص و اقدام است. پیام رهبر معزز انقلاب را باید در امتداد هشدار‌های رهبر شهید و به مثابه مطالبه‌ای برای اصلاح واقعی سیاست‌ها فهمید. ایران برای استمرار قدرت و هویت تمدنی خود به نسلی نیاز دارد که هم توان ادامه مسیر و هم ظرفیت ساختن آینده را داشته باشد. هشدار ناتمام را با تغییر در قواعد حکمرانی و بهبود زندگی خانواده‌های ایرانی باید پاسخ داد.