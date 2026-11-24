رئیس جمهور در حکمی به استناد تبصره ذیل ماده (۱۰) اصلاحی اساسنامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی، غلامعلی حداد عادل را برای مدت چهار سال دیگر به‌عنوان رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی منصوب کرد.

جوان آنلاین: رئیس جمهور در حکمی به استناد تبصره ذیل ماده (۱۰) اصلاحی اساسنامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی، آقای غلامعلی حداد عادل را برای مدت چهار سال دیگر به‌عنوان رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی منصوب کرد.

مسعود پزشکیان در حکم انتصاب آقای غلامعلی حداد عادل به‌عنوان رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی، تصریح کرد: انتظار دارد با اتکال به خداوند متعال، ضمن اتخاذ سیاست‌ها و برنامه‌های راهبردی متناسب و نظارت دقیق بر حسن اجرای امور؛ با بهره‌گیری از ظرفیت اندیشمندان و جامعه نخبگانی کشور در تحقق اهداف کلان آن فرهنگستان مجدانه کوشا باشید.

متن حکم رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای غلامعلی حداد عادل

به استناد تبصره ذیل ماده (۱۰) اصلاحی اساسنامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی مصوب ۲۱ مهرماه ۱۳۸۸ شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصوبه جلسه ۹۲۹ مورخ ۱۹ آبان‌ماه ۱۴۰۵ آن شورا؛ با عنایت به مراتب تخصص و تجارب گران‌سنگ جناب‌عالی، به موجب این حکم برای مدت چهار سال دیگر به‌عنوان رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی منصوب می‌شوید.

انتظار دارد با اتکال به خداوند متعال و در چارچوب قانون اساسی، اهداف سند چشم‌انداز، منویات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، برنامه هفتم پیشرفت و رعایت منشور اخلاقی کارگزاران دولت وفاق ملی؛ ضمن اتخاذ سیاست‌ها و برنامه‌های راهبردی متناسب و نظارت دقیق بر حسن اجرای امور؛ با بهره‌گیری از ظرفیت اندیشمندان و جامعه نخبگانی کشور در تحقق اهداف کلان آن فرهنگستان مجدانه کوشا باشید.

توفیقات روزافزون آن‌جناب را در انجام شایسته وظایف محوله از درگاه خداوند متعال خواستارم.

مسعود پزشکیان

رئیس جمهوری اسلامی ایران