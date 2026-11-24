حادثه فرونشست زمین، ساعتی قبل در منطقه ۱۸ تهران روی داد که در این حادثه یک دستگاه کامیون خاور در محل نیمه واژگون شد و منجر به مسدود شدن معابر شد.

جوان آنلاین: حوالی غروب امروز سه شنبه ۳ آذر ماه، حادثه فرونشست زمین این بار در منطقه ۱۸ و در محله فردوس روی داد. در حالی که یک دستگاه کامیون خاور در کوچه در حرکت بود، چرخ آن در زمین فرو رفت و این خودرو به حالت نیمه واژگون درآمد که منجر به مسدود شدن معبر شد.

به گزارش ایرنا، این حادثه تلفات جانی نداشت و عوامل خدمات شهری و آتش نشانی با حضور در محل مشغول ایمن سازی هستند.

حادثه فرو نشست زمین یکی از حوادث پر تکرار مناطق جنوبی پایتخت است و لازم است مدیریت شهری با همکاری مالکان نسبت به ایمن سازی اماکن اقدام کنند.