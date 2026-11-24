جوان آنلاین: به نوشته خبرگزاری آناتولی، زلنسکی در مصاحبه‌ای با خبرگزاری بلومبرگ در اواخر روز دوشنبه که بخش‌هایی از آن روز سه‌شنبه منتشر شد، این کشتی با نام «اسپارتا ۲» را هدفی مشروع برای ارتش اوکراین توصیف کرد، هرچند گفت، این حمله ممکن است برخی از متحدان اوکراین را نگران کرده باشد.

زلنسکی در این مصاحبه گفت: «از نظر ما، هر شناوری با پرچم روسیه و هر کشتی حامل سلاح یا هرگونه محموله تحت تحریم که معلوم نیست چه چیزی ممکن است در آن حمل شود، در آب‌های سرزمینی روسیه یا آب‌های بی‌طرف، هدفی مشروع است.»

زلنسکی گفت این حمله در آب‌های سرزمینی روسیه انجام شده است.

وی افزود: «ما تمام حقوق لازم برای انجام این کار را داشتیم و پس از آن نیز نوعی انحراف از مسیر رخ داد و قطعا پرسش‌هایی در این زمینه وجود دارد.»

مقام‌ها روز شنبه اعلام کردند کشتی باری روسیه پس از آنکه در پی حمله پهپادی دچار آتش‌سوزی شد، از آب‌های بین‌المللی به آب‌های سرزمینی فنلاند منحرف شده است.

وزارت حمل‌ونقل روسیه پیشتر در روز سه‌شنبه اعلام کرد این کشتی با موفقیت به بندر سن‌پترزبورگ یدک‌کشی شده است.