وزارتخانه‌های اقتصاد، دادگستری، حمل‌ونقل، اطلاع‌رسانی و امور خارجه دولت قانونی یمن در کنفرانس مطبوعاتی مشترک خود در صنعا، اعلام کردند که مجموع خسارات انباشته به اقتصاد این کشور از آغاز مرحله جدیدی از حملات و محاصره، به بیش از ۱ تریلیون و ۱۰۰ میلیارد دلار رسیده است.

جوان آنلاین: به نقل از المسیره، بر اساس آمار‌های اولیه، تنها خسارات مادی مستقیم ناشی از تشدید تنش‌ها از ۱۳ ژوئیه تا ۲۳ نوامبر ۲۰۲۶ (۲۲ تیر تا دوم آذر)، بالغ بر بیش از ۸۰۰ میلیون دلار برآورد شده است.

براساس بیانیه مشترک این وزارتخانه‌ها، عربستان سعودی طی ۱۳۳ روز از این حملات، ۲۵ کارخانه را هدف قرار داده که اکثر آنها به‌طور کامل و سه کارخانه نیز به‌طور جزئی تخریب شده‌اند.

نهاد‌های دولتی یمن تاکید کردند تشدید اخیر حملات عربستان سعودی علاوه بر آسیب گسترده به زنجیره تأمین، باعث افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و بیمه و کاهش قدرت خرید مردم شده است.

وزارتخانه‌های یمن با اعلام اینکه مسئولیت قانونی کامل این اقدامات، محاصره، بستن فرودگاه‌ها و بنادر و تخریب اقتصاد را بر عهده عربستان سعودی می‌دانند، خواستار محاکمه عاملان این اقدامات در دیوان کیفری بین‌المللی، جلوگیری از فرار آنها از عدالت و جبران خسارت آسیب‌دیدگان شدند.

همچنین در این کنفرانس از سازمان ملل متحد، شورای امنیت و شورای حقوق بشر خواستار محکومیت این اقدامات، باز کردن تحقیقات بین‌المللی مستقل و شفاف و اعمال فشار برای رفع فوری محاصره و بازگشایی بدون قید و شرط فرودگاه صنعا و بنادر شدند.

وزارتخانه‌های یمن تأکید کرد که اقدامات عربستان در یمن مشمول زمان نخواهد شد و مستندسازی‌ها برای رسیدن به عدالت ادامه دارد.

در بخش دیگری از این بیانیه، به خسارات زیرساختی اشاره شد که شامل آسیب به بیش از ۹۰۲ سایت و دکل مخابراتی، تخریب تأسیسات و منازل کارکنان و اختلال در خدمات اینترنت و ارتباطات در برخی مناطق استان الحدیده است و خسارات اولیه در بخش‌های بهداشت و خدمات نیز فراتر از ۵۰ میلیون دلار برآورد شده که شامل آسیب به بیمارستان السبعین در صنعا، بیمارستان الثوره و اقامتگاه‌های پزشکان در الحدیده می‌شود.

در حوزه سلامت، گزارش‌ها حاکی از کمبود بیش از ۱۶۰۰ نوع دارو، تلف شدن ۱۰۰ تن دارو و تجهیزات پزشکی و توقف فعالیت ۸۳ شرکت جهانی در زمینه تأمین دارو و تجهیزات است. همچنین، کمبود ۱۲ نوع از دارو‌های حیاتی سرطان و تأثیر این وضعیت بر بیش از ۴۰ هزار بیمار مبتلا به تالاسمی و بیماری‌های خونی از دیگر نگرانی‌های جدی اعلام شد

در بخش بازرگانی و حمل‌ونقل، آمار‌ها نشان‌دهنده کاهش شدید واردات دریایی است؛ به‌طوری که میانگین ماهانه واردات از ۹۷۲ هزار و ۲۵۳ تن در سال ۲۰۲۴ به ۵۸۲ هزار و ۱۷ تن در سال ۲۰۲۶ رسید که این امر، کاهش ۴۰ درصدی در واردات دریایی را نشان می‌دهد. همچنین واردات مواد غذایی در ماه اکتبر با ۷۰ درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال گذشته، به ۱۳۸ هزار و ۶۲۷ تن رسیده است. علاوه بر این، در ماه اکتبر ۲۰۲۶، تخلیه سوخت در بنادر یمن به دلیل محاصره متوقف شده است، در حالی که در اکتبر ۲۰۲۵ حدود ۱۰۰ هزار تن سوخت تخلیه می‌شد.