با حضور سالار طاهری در تمرین تیم ملی بسکتبال، جمع ۴ لژیونر دعوت‌شده به اردوی ایران برای حضور در پنجره پنجم انتخابی جام‌جهانی ۲۰۲۷ تکمیل شد.

جوان آنلاین: تیم ملی بسکتبال ایران که برای برگزاری ۲ دیدار خود در پنجره پنجم رقابت‌های انتخابی جام جهانی ۲۰۲۷ قطر، در مالزی به سر می‌برد قبل از دیدار با استرالیا و فیلیپین ترکیب خود را با حضور ۴ لژیونر تکمیل کرد.

پیش از این محمد امینی، محسن عسگرنیا و بهنام یخچالی به اردوی تیم ملی ملحق شده بودند و سالار طاهری نیز صبح امروز با حضور در تمرین، به جمع ملی‌پوشان اضافه شد تا هر ۴ لژیونر ایران در کنار سایر بازیکنان تمرینات خود را دنبال کنند.

تیم ملی بسکتبال ایران در پنجره پنجم رقابت‌های انتخابی جام جهانی ۲۰۲۷، روز ششم آذرماه به مصاف استرالیا می‌رود و هشتم آذرماه نیز برابر تیم ملی فیلیپین صف‌آرایی خواهد کرد.