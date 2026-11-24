\u062c\u0648\u0627\u0646 \u0622\u0646\u0644\u0627\u06cc\u0646: \u0628\u0639\u062f \u0627\u0632 \u0638\u0647\u0631 \u0633\u0647 \u0634\u0646\u0628\u0647 \u0645\u0633\u0639\u0648\u062f \u067e\u0632\u0634\u06a9\u06cc\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0627\u062f\u0627\u0645\u0647 \u0633\u0641\u0631 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646\u06cc \u062e\u0648\u062f \u0628\u0647 \u062e\u0631\u0627\u0633\u0627\u0646 \u0631\u0636\u0648\u06cc \u0628\u0627 \u0622\u06cc\u062a \u0627\u0644\u0644\u0647 \u0633\u06cc\u062f \u0627\u062d\u0645\u062f \u0639\u0644\u0645\u200c\u0627\u0644\u0647\u062f\u06cc \u0646\u0645\u0627\u06cc\u0646\u062f\u0647 \u0648\u0644\u06cc \u0641\u0642\u06cc\u0647 \u062f\u0631 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0648 \u0627\u0645\u0627\u0645 \u062c\u0645\u0639\u0647 \u0627\u06cc\u0646 \u0634\u0647\u0631 \u062f\u06cc\u062f\u0627\u0631 \u0648 \u06af\u0641\u062a\u200c\u0648\u200c\u06af\u0648 \u06a9\u0631\u062f.