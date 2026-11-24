نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ پس از چند ماه تأخیر، کیلویی ۷۳ هزار و ۷۶۰ تومان تعیین شد.

جوان آنلاین: عطاءالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران در گفت‌و‌گو با خبرنگار گفت: نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ در جلسه امروز شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی، کیلویی ۷۳ هزار و ۷۶۰ تومان تعیین شد.

به گزارش فارس، این تصمیم در جلسه سه‌شنبه سوم آذرماه شورا و پس از چند ماه تأخیر در تعیین قیمت گندم اتخاذ شد. بر اساس قانون، تعیین نرخ خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی در چارچوب شورای قیمت‌گذاری انجام می‌شود و وزیر جهاد کشاورزی مسئول ابلاغ نرخ مصوب است.

به گفته وی جلسه امروز بدون حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه برگزار شد و نمایندگان این دو دستگاه در جلسه حضور داشتند.

بر اساس قانون، وزیر جهاد کشاورزی یک هفته فرصت دارد تا نرخ خرید تضمینی گندم را ابلاغ کند؛ بنابراین اجرایی شدن نرخ ۷۳ هزار و ۷۶۰ تومانی منوط به ابلاغ رسمی آن از سوی وزیر جهاد کشاورزی است.

در پایان جلسه، عطاالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران و دو نفر از کشاورزان خبره عضو شورای قیمت‌گذاری، در اعتراض به نرخ تعیین‌شده از امضای صورت‌جلسه خودداری کرده‌اند، اما ۶ نفر از حاضرین جلسه صورتجلسه را امضا کرده‌اند.