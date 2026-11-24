جنبش النجباء عراق در واکنش به اتهامات منتسب به این جنبش درباره قاچاق نفت، بر مخالفت با سوء استفاده از پرونده‌های فساد برای تسویه حساب‌های سیاسی تأکید کرد.

جوان آنلاین: به نقل از پایگاه «بغداد الیوم»، جنبش النجباء عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد: ما با هر گونه تلاشی برای سوء استفاده از پرونده‌های فساد و بهره‌برداری از آن در هجمه‌های سیاسی و رسانه‌ای هدفمند علیه برخی طرف‌هایی که در نبرد طوفان الأقصی مشارکت داشتند و نیز عناصر قدرت اجتماعی و ملی، مخالف هستیم.

به گزارش ایرنا، در این بیانیه آمده است: اتهامات منتسب به جنبش النجباء درباره حادثه قاچاق کشف شده در نجف اشرف، پرونده سرقت نفت و ادعای تعلق زمینی که این حوادث در آن رخ داده به النجباء، مستلزم پاسخگویی قانونی و تأیید ادله است.

در بیانیه مذکور همچنین آمده است: ما با مراجعه به نهاد‌های دولتی و رسمی مربوطه اجرای تحقیقات فنی و قانونی جامع برای مشخص شدن مالکیت زمین محل ادعا، حدود، مساحت و سند مالکیت آن و تحقیق درباره همه جزئیات و شرایط مرتبط با این پرونده را درخواست خواهیم کرد.

النجباء افزود: ما مخالفت خود را با هر گونه افترا، گمراه‌سازی و پیش‌داوری‌ها را اعلام می‌کنیم و خواهان آن هستیم که رسیدگی به این پرونده را به نهاد‌های حقوقی و مراجع ذی‌صلاح واگذار کنیم؛ موضع ما روشن است و ما از دولت برای مبارزه با فساد بدون هیچ استثنائی حمایت می‌کنیم و برای افشای حقیقت به دستگاه قضایی مراجعه خواهیم کرد و مخالف هر گونه تبدیل مسئله مبارزه با فساد به پوششی برای تسویه حساب‌های سیاسی هستیم.

از سوی دیگر، «علی الزیدی» نخست وزیر عراق امروز در پی تحقیقات مربوط به قاچاق نفت در «شرکت نفت شمال»، دستور کنترل تمام گذرگاه‌های مرزی اقلیم کردستان را صادر کرد و از وزارت نفت نیز خواست مدیریت میدان‌های نفتی را در مناطق تحت کنترل امنیتی این اقلیم به دست بگیرد.

بر اساس این گزارش، دستور الزیدی به وزارت نفت شامل میدان‌های نفتی در استان‌های دیالی، کرکوک، صلاح‌الدین و نینوا می‌شود و این اقدام بطور بالقوه می‌تواند موجب تشدید تنش‌ها بین دولت بغداد و مقامات اقلیم کردستان عراق شود.

نخست وزیر عراق همچنین به سازمان گذرگاه‌های مرزی عراق دستور داد که کنترل تمام گذرگاه‌های مرزی را در اقلیم کردستان به دست بگیرد و به دولت اقلیم کردستان نیز دستور داد تا برای صادرات نفت و محصولات نفتی تنها با تائید وزارت نفت دولت مرکزی اقدام کند.