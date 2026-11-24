فرمانده‌کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تأکید بر اینکه جنگ دیگر لزوماً به یک منطقه محدود نخواهد بود، گفت که متناسب با اقتضائات، دامنه جنگ می‌تواند به مناطق دیگر نیز گسترش یابد.

جوان آنلاین: سرلشکر احمد وحیدی فرمانده‌کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در حاشیه افتتاح هشتمین رویداد تولید محتوای دیجیتال با اشاره به اهمیت توسعه تولید محتوای دیجیتال در کشور اظهار کرد: این رویداد با مشارکت عمومی از همه استان‌ها برگزار شده و انسان‌رسانه‌هایی که امکان فعالیت در این عرصه را داشته‌اند، وارد میدان شده‌اند و در رشته‌های مختلف تعریف‌شده، به تولید محتوا پرداخته‌اند.

به گزارش فارس، وی با ارزشمند خواندن این اقدام افزود: این رویداد هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی توسعه خوبی داشته است. یکی از کمبود‌های ما این است که با وجود ظرفیت‌های بزرگ کشور در حوزه تولید محتوا، هنوز همه این ظرفیت‌ها به کار گرفته نشده‌اند.

فرمانده‌کل سپاه با تأکید بر ضرورت فراهم‌سازی بستر‌های مناسب برای فعالیت تولیدکنندگان محتوا تصریح کرد: بستر‌های خوبی برای این کار فراهم شده است و امیدواریم با مشارکت همگانی بتوانیم ظرفیت‌های بزرگ کشور در حوزه تولید محتوا را توسعه دهیم.

وحیدی در پاسخ به پرسشی درباره اظهارات رهبر انقلاب مبنی بر محدود نبودن جغرافیای جنگ، گفت: همان‌طور که رهبر شهید انقلاب پیش‌تر درباره منطقه‌ای بودن جنگ فرموده بودند، امروز دیگر جنگ صرفاً منطقه‌ای نخواهد بود و هر جا که اقتضا کند، متناسب با ظرفیت‌ها و نیازها، این موضوع می‌تواند توسعه پیدا کند.

وی تأکید کرد: دشمنان ما باید کاملاً متوجه باشند که جنگ دیگر لزوماً محدود به یک منطقه نخواهد بود.

فرمانده‌کل سپاه در پاسخ به پرسشی درباره آمادگی نیرو‌های مسلح گفت: همه امور در کنترل رزمندگان عزیزمان است و آنها با قدرت در مواضع خود حضور دارند. نیرو‌های مسلح در حوزه‌های کاری خود رشد‌های قابل‌قبول و در مواردی شگفت‌آوری داشته‌اند و بحمدالله قوی‌تر از همیشه در میدان دفاع از اسلام، کشور و ملت ایران حضور دارند.

وحیدی درباره علت حضور آمریکا در منطقه نیز اظهار کرد: هدف آمریکایی‌ها از حضور در منطقه، بلعیدن منطقه، تسلط بر کشور‌های آن و تصرف منابع آنهاست.

وی افزود: آمریکایی‌ها در دوره جدید ابایی ندارند که اهداف خود را آشکارا بیان کنند و پیش‌تر نیز از تعابیری مانند «گاو شیرده» استفاده کرده‌اند. مفهوم این اظهارات آن است که می‌خواهند ثروت منطقه را به نفع خود مصرف کنند و بر کشور‌های منطقه تسلط داشته باشند.

فرمانده‌کل سپاه با بیان اینکه حضور آمریکا ارتباطی با تأمین امنیت منطقه ندارد، تصریح کرد: حضور آنها صرفاً با طمع بهره‌برداری از منافع منطقه همراه است و هیچ توجهی به امنیت و مصالح کشور‌های منطقه ندارند. حضور آمریکا نیز جز ناامنی در منطقه نتیجه‌ای نداشته است.

وحیدی ابراز امیدواری کرد کشور‌های منطقه با توجه به تجربه‌های اخیر دریافته باشند که اتکا به آمریکا امنیتی برای آنها تأمین نمی‌کند و گفت: امنیت تنها از طریق اتکای درون‌زا و همکاری کشور‌های منطقه با یکدیگر محقق می‌شود.

فرمانده‌کل سپاه در ارزیابی آمادگی بسیج با توجه به تجربه جنگ‌های اخیر نیز گفت: یکی از شگفتانه‌های ما در این جنگ، خود بسیج بود؛ چراکه دفاع ما در این دفاع مقدس، دفاعی سراسری در سطح کشور بود و حتی استان‌های میانی نیز درگیر این شرایط بودند.

وی ادامه داد: دشمن با تمام ظرفیت خود اعلام می‌کرد که قصد دارد گروه‌های مسلح را تجهیز کند و به داخل کشور بفرستد؛ به همین دلیل، نیرو‌های بسیج در همه مناطق آمادگی داشتند.

وحیدی با اشاره به نقش بسیج در عرصه‌های مختلف دفاعی، امنیتی، اجتماعی و فرهنگی خاطرنشان کرد: بسیج عزیز و سرافراز، ظرفیت‌های کشور را در این عرصه‌ها تکمیل کرد و مانند همیشه توانست در اوج بدرخشد.