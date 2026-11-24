جوان آنلاین: سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس (UKMTO) امروز سه شنبه اعلام کرد که گزارشی درباره وقوع حوادثی برای ۳ شناور در تنگه هرمز دریافت کرده است.

در بیانیه این نهاد آمده است: سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس گزارشی با تأخیر زمانی درباره وقوع ۳ حادثه در تنگه هرمز دریافت کرده است. ۳ شناور در ۲۳ نوامبر ۲۰۲۶، هنگام عبور به سمت شرق از تنگه هرمز، هدف پرتابه‌های ناشناس قرار گرفتند.

بر اساس اعلام سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس، هر ۳ شناور به مسیر خود ادامه داده و وضعیت تمامی خدمه آن‌ها مشخص شده است. با این حال، میزان خسارت وارده به شناور‌ها و پیامد‌های احتمالی زیست‌محیطی این حادثه هنوز مشخص نیست.