پادشاه اردن در دیدار رئیس جمهور ازبکستان در امان، بر لزوم توقف اقدامات رژیم صهیونیستی در کرانه باختری و غزه تاکید کرد.

جوان آنلاین: عبدالله دوم، پادشاه اردن روز سه شنبه جامعه بین‌المللی را به متوقف ساختن اقدامات یکجانبه رژیم صهیونیستی در کرانه باختری اشغالی و نوار غزه دعوت کرد.

به گزارش ایسنا، بر اساس بیانیه دیوان پادشاهی اردن، عبدالله دوم در امان میزبان شوکت میرضیایف، رئیس جمهور ازبکستان بود.

پادشاه اردن در این دیدار جامعه بین‌المللی را به متوقف کردن اقدامات یکجانبه رژیم صهیونیستی در کرانه باختری، قدس و غزه با توجه به تهدید ثبات منطقه دعوت کرد.

او بر لزوم کاهش تنش در منطقه و تحقق صلح عادلانه و فراگیر براساس راه حل دو دولتی تاکید کرد.

عبدالله دوم گفت که اردن و ازبکستان به اهمیت گفت‌و‌گو و دیپلماسی و احترام به قانون بین‌المللی اعتقاد دارند.

میرضیایف روز گذشته طی سفری رسمی و دو روزه به دعوت پادشاه اردن وارد امان شد.