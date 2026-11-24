سفارت روسیه در سئول اعلام کرد هواپیما‌های نظامی این کشور در پرواز روز سه‌شنبه بر فراز دریای ژاپن و نزدیک جزیره اولونگ‌دو، قوانین بین‌المللی را نقض نکردند.

جوان آنلاین: به نقل از تاس، سفارت روسیه در سئول در واکنش به اظهارات مقام‌های کره جنوبی درباره ورود هواپیما‌های روسی به منطقه شناسایی پدافند هوایی این کشور اعلام کرد که پرواز جنگنده‌های روسیه در نزدیکی جزیره اولونگ‌دو در دریای ژاپن، نقض قوانین بین‌المللی به شمار نمی‌رود.

به گزارش ایرنا، سفارت روسیه تایید کرد که در این زمینه با دیپلمات‌های کره جنوبی در تماس بوده است.

در بیانیه سفارت روسیه آمده است: «همانند موارد قبلی از این نوع، توضیحات لازم ارائه شد که روسیه مطابق با قوانین بین‌المللی عمل می‌کند. همچنین تاکید شد که سئول منطقه شناسایی پدافند هوایی کره جنوبی را به‌صورت یک‌جانبه ایجاد کرده و ایجاد این منطقه هیچ تعهد حقوقی برای هواپیما‌های کشور‌های دیگر ایجاد نمی‌کند.»

پیش‌تر رسانه‌های کره جنوبی به نقل از مقام‌های این کشور گزارش داده بودند که وزارت امور خارجه کره جنوبی در سطح کارشناسی نسبت به ورود هواپیما‌های روسی به منطقه شناسایی پدافند هوایی این کشور ابراز نگرانی کرده است.

بر اساس اعلام سئول، چند هواپیمای نظامی روسیه روز سه‌شنبه ۲۴ نوامبر (۳ آذر ۱۴۰۵) برای مدت کوتاهی وارد منطقه شناسایی پدافند هوایی کره جنوبی در نزدیکی جزیره اولونگ‌دو شدند.

مقام‌های محلی در پی این رویداد هشدار صادر کردند و نیرو‌های مسلح کره جنوبی نیز جنگنده‌های خود را به پرواز درآوردند.

ستاد مشترک ارتش کره جنوبی اعلام کرد که هواپیما‌های روسیه وارد حریم هوایی این کشور نشده‌اند. با این حال، وزارت دفاع کره جنوبی، نیکلای مارچنکو وابسته نظامی سفارت روسیه را احضار و اعتراض خود را نسبت به پرواز هواپیما‌های روسی در منطقه شناسایی پدافند هوایی این کشور اعلام کرد.

منطقه شناسایی پدافند هوایی (ADIZ) محدوده‌ای است که یک کشور برای شناسایی و رصد هواپیما‌های ورودی به مناطق نزدیک حریم هوایی خود تعیین می‌کند. این محدوده لزوما بخشی از حریم هوایی ملی محسوب نمی‌شود و با حریم هوایی سرزمینی تفاوت دارد. ورود هواپیما‌ها به این منطقه به‌تنهایی به معنای نقض حریم هوایی کشور نیست، اما ممکن است با واکنش نظامی یا دیپلماتیک همراه شود.