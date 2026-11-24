بر اثر وقوع انفجار یک دستگاه خودرو بمب‌گذاری شده در کلمبیا، دست‌کم ۲۰ نفر زخمی شدند.

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، بر اثر انفجار امروز یک خودرو بمب گذاری شده در میدان اصلی شهر «ویلاویسنسیو» در کلمبیا که در نزدیکی دفتر فرماندار استان «متا» رخ داد، دست کم ۲۰ نفر زخمی شدند.

به گزارش مهر، «آبلاردو دِ لا اسپریا» (از چهره‌های مطرح کلمبیا) وقوع این حادثه را تأیید کرد و وعده داد که پاسخی قاطع به گروه‌های مسلح داده خواهد شد.

تیم‌های امدادی و کارشناسان خنثی‌سازی بمب در محل حضور دارند.

متخصصان در حال جست‌وجوی منطقه برای یافتن احتمالی سایر مواد منفجره و بررسی جزئیات و شرایط این حادثه هستند.