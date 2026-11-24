جوان آنلاین: تیم ملی هندبال زنان ایران امروز (سه‌شنبه، ۳ آذر) در دومین دیدار خود از بیست‌ویکمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی زنان آسیا از ساعت ۱۵:۳۰ به مصاف چین رفت و با نتیجه ۳۲ بر ۳۴ برابر این تیم شکست خورد.

به گزارش ایسنا، ملی‌پوشان ایران که در نخستین دیدار خود هنگ‌کنگ را با نتیجه ۳۳ بر ۱۶ شکست داده بودند، در دومین مسابقه خود برابر یکی از دو حریف قدرتمندشان در مرحله گروهی نتیجه را واگذار کردند.

ایران در گروه A این رقابت‌ها با تیم‌های ژاپن، چین، هنگ‌کنگ و تایلند هم‌گروه است و باید در سومین دیدار خود روز چهارشنبه ۴ آذر از ساعت ۱۱:۳۰ به مصاف تایلند می‌رود و در آخرین مسابقه مرحله گروهی نیز شنبه ۷ آذر از ساعت ۱۳:۳۰ برابر ژاپن قرار خواهد گرفت.

برنامه و نتایج دیدار‌های ایران در مرحله گروهی:

ایران ۳۳ - ۱۶ هنگ‌کنگ

ایران ۳۲ - ۳۴ چین

چهارشنبه ۴ آذر

ایران - تایلند، ساعت ۱۱:۳۰

شنبه ۷ آذر

ایران - ژاپن، ساعت ۱۳:۳۰

بیست‌ویکمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی زنان آسیا از دوم تا دوازدهم آذر به میزبانی قزاقستان برگزار می‌شود و چهار تیم برتر این رقابت‌ها سهمیه حضور در مسابقات قهرمانی جهان را کسب خواهند کرد. تیم ملی هندبال زنان ایران در سه دوره متوالی گذشته موفق به کسب سهمیه جهانی شده و در این دوره نیز برای چهارمین حضور پیاپی در این رویداد تلاش می‌کند.