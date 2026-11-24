لایحه بودجه سال ۲۰۲۷ عربستان سعودی با پیش‌بینی کسری ۱۹۰.۵ میلیارد ریالی به تصویب رسید که از تداوم شکاف درآمد و هزینه حکایت دارد.

جوان آنلاین: جزئیات منتشرشده از لایحه بودجه سال ۲۰۲۷ عربستان سعودی نشان می‌دهد که اقتصاد این کشور در سال آینده میلادی نیز با تداوم کسری بودجه مواجه خواهد بود.

به گزارش تسنیم، به گزارش شبکه سعودی العربیه، بر اساس ارقام مندرج در این لایحه، کل هزینه‌ها و مخارج دولت عربستان برای سال ۲۰۲۷ حدود ۱.۴ تریلیون ریال برآورد شده و این در حالی است که میزان درآمد‌های عمومی دولت در همین بازه زمانی حدود ۱.۲ تریلیون ریال پیش‌بینی شده است.

بر اساس این گزارش، تفاوت میان میزان درآمد‌ها و مخارج در نظر گرفته‌شده، بیانگر آن است که بودجه سال آینده عربستان با کسری مالی قابل‌توجهی بالغ بر ۱۹۰.۵ میلیارد ریال بسته خواهد شد.

تصویب بودجه ۲۰۲۷ عربستان با کسری مالی قابل‌توجه

🔹شبکه العربیه سعودی از انتشار جزئیات لایحه بودجه سال ۲۰۲۷ عربستان سعودی خبر دادند که نشان‌دهنده تداوم کسری بودجه در اقتصاد این کشور است.

🔹 کل هزینه‌ها و مخارج در بودجه سال ۲۰۲۷ عربستان سعودی حدود ۱.۴ تریلیون ریال برآورد شده است.

🔹 میزان درآمد‌های عمومی دولت در این سال حدود ۱.۲ تریلیون ریال پیش‌بینی شده است.

🔹 با توجه به اختلاف میان درآمد‌ها و هزینه‌ها، بودجه سال آینده عربستان با کسری بالغ بر ۱۹۰.۵ میلیارد ریال مواجه خواهد بود.