وزارت بازرگانی آمریکا هفت شرکت آسیایی را به دلیل نگرانی از انتقال غیرمجاز فناوری‌های پیشرفته محاسباتی به کاربران غیرمجاز، در فهرست سیاه صادراتی خود قرار داد.

جوان آنلاین: از آناتولی، وزارت بازرگانی آمریکا هفت شرکت فعال در کشور‌های مالزی، سنگاپور و تایلند را به فهرست سیاه صادراتی این کشور اضافه کرد.

به گزارش ایرنا، در میان این شرکت‌ها، یک شرکت مستقر در سنگاپور که تحت مالکیت شرکت فناوری چینی علی‌بابا قرار دارد نیز دیده می‌شود.

دفتر صنعت و امنیت وزارت بازرگانی آمریکا (BIS) روز دوشنبه اعلام کرد این شرکت‌ها خطر قابل‌توجهی برای مشارکت در فعالیت‌هایی ایجاد می‌کنند که با منافع امنیت ملی و سیاست خارجی ایالات متحده مغایرت دارد.

شرکت‌های مشمول این محدودیت‌ها عبارتند از: «اپکس انترپرایز سولوشنز» مستقر در سنگاپور، «ام‌اس‌فیوژن»، «پی‌تی مگاسپید اینترنشنال»، «اسپیدماتریکس»، «مگاسپید اینترنشنال» مستقر در سنگاپور، «سوئیفت‌دیتا» و «مگاسپید تایلند». شماری از این شرکت‌ها با مجموعه مگاسپید اینترنشنال ارتباط دارند.

بر اساس اعلام وزارت بازرگانی آمریکا، صادرات، صادرات مجدد و انتقال هرگونه کالا و فناوری مشمول مقررات اداره صادرات این کشور به شرکت‌های مذکور، مستلزم دریافت مجوز خواهد بود. همچنین درخواست‌های صدور مجوز برای این مبادلات، به‌طور پیش‌فرض رد خواهند شد.

شرکت علی‌بابا در واکنش به قرار گرفتن نام شرکت اپکس در این فهرست، این اقدام را «اشتباه» توصیف کرد و گفت این شرکت هرگز تراشه‌های پیشرفته محاسباتی مشمول محدودیت‌های صادراتی آمریکا را به کاربران غیرمجاز منتقل نکرده است.

علی‌بابا همچنین اعلام کرد برای دفاع از حقوق و اعتبار خود، از تمامی راهکار‌های قانونی موجود استفاده خواهد کرد. روزنامه وال‌استریت ژورنال این اظهارات را گزارش کرده است.

بر اساس گزارش این روزنامه، شرکت اپکس ظرفیت‌های پردازشی مورد نیاز علی‌بابا را در جنوب شرق آسیا تامین می‌کند. علی‌بابا در شرایطی در حال توسعه توانمندی‌های خود در حوزه هوش مصنوعی است که همچنان برای تامین نیمه‌رسانا‌ها و تراشه‌های مورد نیاز خود به منابع خارجی وابسته است.

قرار گرفتن این شرکت‌ها در فهرست سیاه صادراتی آمریکا در شرایطی صورت می‌گیرد که واشنگتن محدودیت‌های گسترده‌ای را با هدف جلوگیری از دسترسی چین به فناوری‌های پیشرفته نیمه‌رسانا و محاسباتی اعمال کرده است.