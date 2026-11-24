سخنگوی سازمان غذا و دارو با اشاره به گزارش‌های منتشرشده درباره مسمومیت تعدادی از شهروندان در برخی مناطق کشور پس از مصرف نوشیدنی‌های مشکوک گفت: بررسی‌های نظارتی برای شناسایی منشأ این حوادث و ارزیابی مستندات تولید و توزیع محصولات در حال انجام است و تا این مرحله، شواهدی که ارتباط این حوادث را با فرایند تولید کارخانه‌ای محصولات نشان دهد، به دست نیامده است.

جوان آنلاین: دکتر محمد هاشمی در گفت‌و‌گو با خبرنگار، در این باره افزود: یکی از فرضیه‌های در دست بررسی، احتمال استفاده از ظروف و بسته‌بندی‌های مشابه یا متعلق به برند‌های شناخته‌شده برای عرضه فرآورده‌های غیرمجاز و دست‌ساز است؛ موضوعی که باید با بررسی‌های کارشناسی، آزمایشگاهی و مستندات مربوط به زنجیره تولید و توزیع مشخص شود؛ بنابراین در حال حاضر نمی‌توان بدون تکمیل بررسی‌ها، درباره منشأ قطعی آلودگی اظهارنظر کرد.

به گزارش ایسنا، سخنگوی سازمان غذا و دارو با تأکید بر ضرورت تفکیک محصولات تولیدشده در واحد‌های صنعتی دارای مجوز از فرآورده‌های غیرمجاز عرضه‌شده در خارج از شبکه رسمی اظهار کرد: شباهت ظاهری یک بطری، قوطی یا برچسب به محصولات کارخانه‌ای، به‌تنهایی نشانه اصالت محتویات آن نیست و احتمال سوءاستفاده از بسته‌بندی محصولات شناخته‌شده برای عرضه فرآورده‌های تقلبی باید مورد توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: در همین راستا، سوابق تولید و مستندات واحد‌های تولیدی، شرایط خطوط تولید و فرایند‌های مرتبط با عرضه محصولات در حال بررسی است و کارشناسان نظارتی در سطح کشور نیز مأموریت دارند بررسی‌های میدانی و مستندات لازم را جمع‌آوری کنند. همچنین فردا جلسه‌ای با حضور تولیدکنندگان و انجمن‌های مرتبط برگزار خواهد شد تا ضمن بررسی ابعاد موضوع، گزارش‌ها و مستندات موجود دریافت و راهکار‌های لازم برای تقویت نظارت و پیشگیری از موارد مشابه بررسی شود.

سخنگوی سازمان غذا و دارو تصریح کرد: نتایج بررسی‌ها پس از تکمیل ارزیابی‌های کارشناسی و آزمایشگاهی و جمع‌بندی گزارش‌های دریافتی اعلام خواهد شد. هدف از این اقدامات، شناسایی دقیق منشأ حادثه، پیشگیری از تکرار موارد مشابه و جلوگیری از انتساب غیرمستند حوادث به تولیدکنندگان و محصولات قانونی کشور است.

وی با تأکید بر اینکه نباید اخبار تأییدنشده موجب نگرانی عمومی درباره محصولات تولیدشده در واحد‌های صنعتی مجاز شود، گفت: سلامت و کیفیت محصولات کارخانه‌ای بر اساس ضوابط و الزامات نظارتی ارزیابی می‌شود و تعمیم حوادث ناشی از فرآورده‌های غیرمجاز به کل صنعت نوشیدنی کشور، بدون وجود شواهد معتبر، اقدامی غیرکارشناسی است.

سخنگوی سازمان غذا و دارو در عین حال از مردم خواست هنگام خرید محصولات، به اصالت کالا، مشخصات تولیدکننده، شماره پروانه بهداشتی و نشان سیب سلامت توجه کنند. همچنین ضروری است از سالم و پلمب بودن درِ بطری یا قوطی اطمینان حاصل کنند و محصولاتی را که درِ آنها باز شده، شل یا مخدوش است، یا نشانه‌ای از دست‌کاری در بسته‌بندی آنها دیده می‌شود، خریداری و مصرف نکنند.

وی خاطرنشان کرد: شباهت ظاهری بسته‌بندی به محصولات شناخته‌شده، تضمین‌کننده اصالت محتویات نیست؛ بنابراین خرید از مراکز عرضه معتبر و خودداری از مصرف فرآورده‌های فاقد مشخصات قابل رهگیری اهمیت دارد. در صورت مشاهده هرگونه تغییر غیرعادی در ظاهر، بو یا طعم محصول نیز باید از مصرف آن خودداری شود.

وی تأکید کرد: در صورت بروز علائم غیرعادی پس از مصرف یک فرآورده مشکوک، مراجعه فوری به مراکز درمانی ضروری است و نباید برای بروز علائم شدید منتظر ماند. همچنین از شهروندان خواست در صورت مشاهده محصولات مشکوک، بسته‌بندی‌های دست‌کاری‌شده یا موارد عرضه غیرمجاز، موضوع را از طریق مجاری نظارتی، از جمله سامانه ۱۹۰ و معاونت‌های غذا و داروی دانشگاه‌های علوم پزشکی در سراسر کشور، گزارش کنند تا بررسی‌های لازم در اسرع وقت انجام شود.

وی افزود: اطلاع‌رسانی دقیق و مسئولانه، مشارکت مردم در گزارش موارد مشکوک، صیانت از سلامت عمومی و حفظ اعتماد به تولیدات سالم و مجاز کشور، از اصول اساسی پیگیری این موضوع است و سازمان غذا و دارو پس از تکمیل بررسی‌ها، نتایج مستند را به اطلاع مردم خواهد رساند.