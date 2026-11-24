وزارت دفاع و دستگاه اطلاعات داخلی انگلیس (MI۵) با صدور هشداری مشترک و طرح ادعا‌هایی درباره تشدید فعالیت‌های خرابکارانه روسیه در اروپا، از شرکت‌های تأمین‌کننده تسلیحات اوکراین خواستند تدابیر امنیتی و حفاظتی خود را فوراً تقویت کنند.

جوان آنلاین: وزارت دفاع و مرکز ملی امنیت حفاظتی انگلیس که زیرمجموعه دستگاه اطلاعات داخلی این کشور است، روز سه‌شنبه با انتشار اطلاعیه‌ای مشترک مدعی شدند که شرکت‌ها و سازمان‌های فعال در زمینه تأمین تسلیحات، قطعات نظامی و خدمات لجستیکی برای ارتش اوکراین ممکن است هدف عملیات خرابکارانه منتسب به روسیه قرار گیرند.

به گزارش ایرنا، در این اطلاعیه از شرکت‌های انگلیسی خواسته شده است تا با اتخاذ تدابیر فوری، احتمال شناسایی و هدف قرار گرفتن کارکنان، تأسیسات و فعالیت‌های خود را کاهش دهند.

در این اطلاعیه ادعا شده است که روسیه طی ماه‌های اخیر تلاش‌های خود را برای انجام عملیات خرابکارانه علیه تأسیسات مرتبط با صنایع دفاعی اروپا افزایش داده و از عوامل واسطه برای اقداماتی نظیر آتش‌سوزی عمدی استفاده کرده است.

وزارت دفاع و دستگاه اطلاعات داخلی انگلیس همچنین مدعی شدند که هدف از این اقدامات، تضعیف حمایت نظامی از اوکراین است و شرکت‌های فعال در این حوزه ممکن است با اقداماتی نظیر ارعاب، جاسوسی و عملیات اطلاعاتی مواجه شوند.

در این اطلاعیه از شرکت‌ها خواسته شده است که انتشار اطلاعات غیرضروری درباره فعالیت‌های خود را محدود کرده و ضمن تقویت سامانه‌های حفاظتی، کارکنان خود را برای شناسایی و گزارش فعالیت‌های مشکوک آموزش دهند.

این هشدار در حالی صادر می‌شود که «کن مک‌کالوم» رئیس دستگاه اطلاعات داخلی انگلیس نیز ماه گذشته با تکرار ادعا‌هایی علیه روسیه گفته بود که شمار پرونده‌های مرتبط با آنچه تهدید‌های دولتی علیه امنیت انگلیس نامید، طی یک دهه گذشته چهار برابر شده است.

وی همچنین مدعی شده بود که حجم منابع اختصاص‌یافته به مقابله با تهدید‌های منتسب به دولت‌های خارجی در دستگاه اطلاعات داخلی انگلیس از دوران جنگ سرد نیز فراتر رفته است.

با این حال، در اطلاعیه امروز نهاد‌های امنیتی انگلیس شواهد مشخصی درباره احتمال وقوع حمله‌ای قریب‌الوقوع علیه صنایع نظامی این کشور ارائه نشده است.

انگلیس از ابتدای جنگ اوکراین در اسفند ۱۴۰۰ یکی از حامیان اصلی نظامی کی‌یف بوده و علاوه بر ارسال گسترده تسلیحات و تجهیزات جنگی، در زمینه آموزش نیرو‌های نظامی اوکراین نیز مشارکت داشته است.

مسکو بار‌ها درباره پیامد‌های ارسال تسلیحات غربی به اوکراین هشدار داده و تأکید کرده است که ادامه این سیاست نه‌تنها به طولانی‌تر شدن جنگ منجر می‌شود، بلکه خطر رویارویی مستقیم روسیه و کشور‌های عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) را افزایش می‌دهد.