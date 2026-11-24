جوان آنلاین: تعداد تخمینی قربانیان گرما، بالاترین رقم از زمان آغاز ثبت آمار در سال ۲۰۱۶ میلادی و نشان‌دهنده افزایشی ۷۶ درصدی نسبت به رکورد پیشین یعنی ۲۹۸۵ ​​مورد مرگ ثبت‌شده در تابستان ۲۰۲۲ است.

به گزارش ایسنا، در مقایسه، این سازمان ملی شمار مرگ‌ومیر‌های مرتبط با گرما در تابستان ۲۰۲۵ را ۱۵۰۴ مورد برآورد کرده بود. این ارقام در پی انتشار آمار‌های اولیه «اداره ملی هواشناسی» (Met Office) ارائه شده‌اند که نشان می‌دهد تابستان ۲۰۲۶ گرم‌ترین تابستان بریتانیا از زمان آغاز ثبت داده‌ها در سال ۱۸۸۴ بوده است.

طی چند ماه، چندین موج گرما بخش‌هایی از کشور را تحت تأثیر قرار داد که نخستین موج در اواخر ماه مه و آخرین موج در اواسط ماه اوت رخ داد.

در اواخر ماه مه، دمای هوا در «باغ‌های کیو» (Kew Gardens) در لندن به ۳۵.۱ درجه سانتی‌گراد رسید و رکورد جدیدی را برای این ماه به ثبت رساند.

طبق گزارش UKHSA، بیشترین تعداد مرگ و میر ناشی از گرما بین ۲۱ تا ۲۸ ژوئن، در طول دومین دوره گرمای تابستان، ثبت شد. موج گرمای اواخر ژوئن باعث شد که اداره ملی هواشناسیِ انگلیس هشدار قرمزی (که برای این منطقه بی‌سابقه بوده) برای گرمای شدید صادر کند.

به گزارش آناتولی، موج‌های گرمای طولانی مدت، فضا‌های سبز را خشک کرد، خطر آتش‌سوزی‌های جنگلی را افزایش داد و باعث مواردی از ممنوعیت استفاده از شلنگ آب در برخی مناطق شد و میلیون‌ها نفر را تحت تأثیر قرار داد.