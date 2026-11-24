در بیانیه مشترک وزرای خارجه آمریکا و قطر آمده است: این گفت‌و‌گو بر تعهد طرفین به تعمیق همکاری‌ها و پیشبرد اولویت‌های جهانی و منطقه‌ای از طریق دیپلماسی تأکید دارد.

جوان آنلاین: به نقل از وبگاه وزارت امور خارجه آمریکا، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا در دیدار با «محمد بن عبدالرحمن» نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر در واشنگتن دیدار و رایزنی کردند.

به گزارش مهر، در بیانیه مشترک صادره پس از این دیدار آمده است: مارکو روبیو، وزیر امور خارجه، و شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه قطر در واشنگتن دی‌سی، هشتمین دور گفتگوی راهبردی ایالات متحده و قطر را برگزار کردند. مقامات ارشد هر دو دولت نیز در این نشست حضور داشتند. طرفین بر تداوم مشارکت راهبردی میان آمریکا و قطر تأکید مجدد کردند.

بیانیه مشترک صادره اضافه می‌کند: این گفت‌و‌گو بر تعهد طرفین به تعمیق همکاری‌ها و پیشبرد اولویت‌های جهانی و منطقه‌ای از طریق دیپلماسی تأکید دارد. ایالات متحده و قطر متعهد شدند که فرصت‌های اقتصادی، تجاری و سرمایه‌گذاری را به منظور ارتقای رفاه متقابل گسترش دهند.

در بیانیه مشترک وزارت امور خارجه آمریکا در این خصوص ادعا شده است: گفت‌و‌گو‌ها در زمینه‌های دفاعی، همکاری‌های امنیتی، مبارزه با تروریسم، اجرای قانون و پیوند‌های فرهنگی تا اوایل سال ۲۰۲۷ ادامه خواهد یافت. روبیو بر تعهد آمریکا نسبت به امنیت قطر تأکید مجدد کرد. وی بر اهمیت شراکت دفاعی در تقویت توانمندی‌های مشترک و حفاظت از منافع مشترک تأکید ورزید. طرفین همچنین بر تعهد خود به حفظ آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز تأکید کردند. آن‌ها خاطرنشان کردند که عبور ایمن و بدون مانع از این آبراه حیاتی، برای امنیت منطقه، تأمین مطمئن انرژی و ثبات اقتصاد جهانی ضروری است.

گفتنی است که تنگه راهبردی هرمز پیش از ناامن سازی آن از سوی متجاوزگران آمریکایی و صهیونیستی، امن بوده و تردد ایمن از آن در جریان بود.