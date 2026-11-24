جوان آنلاین: به نقل از فلسطین الیوم، جنبش مقاومت اسلامی حماس در بیانیه‌ای اعلام کرد عملیات ترور بزدلانه‌ای که جنگنده‌های ارتش تروریستی رژیم اشغالگر در غرب شهر غزه انجام دادند و طی آن سرتیپ «نعیم محمد ابونحل» مدیرکل دستگاه امنیت داخلی غزه را هدف قرار دادند، مصداق آشکار جنایت جنگی است که در چارچوب تلاش‌های جنون‌آمیز دشمن جنایتکار برای هدف قرار دادن جبهه داخلی و ایجاد هرج و مرج در نوار غزه صورت گرفته است.

به گزارش ایرنا، حماس افزود عملیات‌های ترور جنایتکارانه علیه افسران و نیرو‌های امنیتی و پلیس غیرنظامی، نقض آشکار قوانین بین‌المللی و حقوق بین‌الملل بشردوستانه محسوب می‌شود، زیرا جامعه فلسطینی در نوار غزه و امنیت داخلی آن را مستقیماً هدف قرار می‌دهد. این اقدامات بخشی از ابزار‌های نسل‌کشی مستمری است که دولت رژیم اشغالگر تروریستی علیه غیرنظامیان بی‌گناه و زیرساخت‌های غیرنظامی به کار می‌گیرد.

این جنبش از کشور‌های ضامن توافق آتش‌بس در نوار غزه خواست فورا برای مهار رژیم اشغالگر، توقف جنایات آن و ملزم کردن این رژیم به پایبندی به روند اجرای توافق مداخله کنند. حماس همچنین از جامعه جهانی و نهاد‌های بین‌المللی خواست برای محاکمه سران جنایتکار جنگی رژیم اشغالگر اقدام کنند.

جنبش حماس ضمن تسلیت شهادت سرتیپ نعیم ابونحل، از کارنامه پربار حرفه‌ای و خدمات ارزشمند او در برقراری امنیت و حفاظت از جبهه داخلی ملت فلسطین در نوار غزه، به ویژه در طول جنگ رژیم صهیونیستی علیه این منطقه، تجلیل کرد.

حماس در پایان تاکید کرد که این جنایت بزدلانه هرگز نخواهد توانست عزم و اراده ملت فلسطین و اهتمام آن به حفظ وحدت و امنیت خود را خدشه‌دار کند.