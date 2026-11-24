برادر کوچکتر زنده‌یاد رضا نیکخواه در گفت‌وگویی، روایت خود را از نحوه فوت برادرش تشریح کرد. به گفته او، حال این هنرمند از زمان ورود به شیراز کمی مساعد نبود و به مرور این وضعیت تشدید شد و با وجود تلاش یک‌ساعت‌ونیمه تیم اورژانس برای احیا، در منزل از دنیا رفت.

جوان آنلاین: علی‌اصغر نیک‌خواه ـ برادر کوچکتر زنده‌یاد رضا نیکخواه ـ در گفت‌وگویی با خبرنگار درباره سفر رضا نیکخواه به شیراز و شرایط او پیش از فوت توضیح داد: «رضا برادر بزرگ‌ترم بود و از تهران برای شرکت در مراسم برادر دیگرم به شیراز آمده بود. روزی که به خانه برادر بزرگ‌ترم رفتیم، او چیزی نمی‌خورد و حال مساعدی نداشت؛ دیدن صحنه آن مراسم، حالش را بدتر کرد. پس از آن بیرون آمدیم و خداحافظی کردیم و زیاد نماندیم. حس کردم حالش خوب نیست و خواستم جای دیگری سر بزنیم، اما گفت نه، ماشین را همین‌جا بیاور. پرسیدم برای چه؟ گفت بیاور تا زود سوار شویم و به خانه برویم. گفتم می‌خواهیم جای دیگری برویم، اما نپذیرفت و گفت مستقیم به خانه برویم.»

به گزارش ایسنا، وی درباره لحظات وخامت حال این هنرمند در منزل افزود: «به خانه رفتیم و دیدم کمی سرش گیج می‌رود. برادر دیگرم همراهمان بود؛ فوراً با اورژانس تماس گرفتیم. حدود یک ربع طول کشید تا اورژانس برسد. یک ساعت و نیم قلب او کار می‌کرد و مانیتور نیز ضربان را نشان می‌داد، اما هر کاری کردند نتوانستند او را برگردانند. در حیاط منزل، چهار نفر به همراه یک پزشک او را احیا می‌کردند و نزدیک به یک ساعت و نیم قلب او را ماساژ دادند، اما تلاششان نتیجه نداد و گفتند دیگر کاری نمی‌توانیم بکنیم و وسایلشان را جمع کردند و رفتند. متأسفانه او همان غروب پیش از مراسم تشییع برادر دیگرم از دنیا رفت.»

برادر این هنرمند درباره وضعیت رضا نیکخواه از زمان ورود به شیراز اظهار کرد: «به طور کلی حال رضا خوب بود، اما زمانی که در فرودگاه شیراز او را دیدم که از هواپیما پایین می‌آمد، ناگهان متوجه شدم کسل است. گفت روی صندلی بنشیند تا حالش بهتر شود. اطرافش هم جمعیتی بود که می‌خواستند عکس بگیرند. او را به خانه آوردیم؛ چیزی نمی‌خورد و حالش تعریفی نداشت. مکرر می‌گفتم به بیمارستان برویم، اما می‌گفت نه، چیزی نیست. غروب حالش بدتر شد و برای همیشه رفت.»

علی‌اصغر نیک‌خواه درباره جایگاه مردمی این هنرمند و بازتاب درگذشت او توضیح داد: «مردم او را بسیار دوست داشتند. فضای مجازی را که نگاه کردم، دیدم سرشار از پیام است؛ هر لحظه درباره موضوعات مختلف پیام می‌دیدم، اما همه از یک موضوع می‌نوشتند؛ از رفتن رضا و خاطراتی که برایشان ساخته بود و لبخندی که بر لب‌هایشان نشانده بود سپاسگزاری می‌کردند. حتی رسانه‌های بیگانه نیز درباره او صحبت و تحلیل می‌کردند. او انسان باارزشی بود که رفت؛ کسی که همه را می‌خنداند، همه را گریاند.»