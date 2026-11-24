وزیر ورزش و جوانان گفت: ۲۰۰ دانش‌آموز ورزشکار زیر ۱۸ سال از سراسر کشور برای شرکت در مسابقات جهانی دانش‌آموزی به ریودوژانیرو برزیل اعزام می‌شوند و کاروان ایران در ۱۰ رشته حضوری و ۲ رشته مجازی رقابت می‌کند.

جوان آنلاین: احمد دنیامالی روز سه شنبه در نشست شورای ورزش استان بوشهر با حضور استاندار، نمایندگان مردم بوشهر، گناوه، دیلم و دشتستان در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: این اعزام هفته آینده با همراهی وزیر آموزش و پرورش و همکاران این وزارتخانه انجام خواهد شد و دوچرخه‌سواری از جمله رشته‌های بخش مجازی این رقابت‌هاست.

وی با اشاره به آمادگی ورزشکاران دانش‌آموز افزود: امیدواریم مردم خبر‌های خوبی از حضور و افتخارآفرینی فرزندان خود در این مسابقات بشنوند.

وزیر ورزش و جوانان با تأکید بر ضرورت بازگشت محور استعدادیابی به مدارس گفت: بیشتر قهرمانان و پیشکسوتان ورزشی کشور، فعالیت خود را از مدارس و آموزشگاه‌ها آغاز کرده‌اند و اکنون نیز حدود ۳۴ تا ۳۵ هزار دبیر ورزش در آموزش و پرورش حضور دارند که شمار قابل‌توجهی از آنان با هیأت‌های ورزشی شهر‌های مختلف همکاری می‌کنند.

دنیامالی ادامه داد: اکنون ۱۸ هزار هیأت ورزشی در کشور فعالیت دارند که از این تعداد حدود یک‌هزار و ۸۰۰ هیأت مربوط به، استان‌ها هستند.

وی بیان کرد: بوشهر نیز دارای ۴۸ هیأت ورزشی استانی و ۳۱۵ هیأت شهرستانی است و هماهنگی آموزش و پرورش با این هیأت‌ها، با مدیریت ورزش و جوانان استان، می‌تواند زمینه پیگیری جدی استعدادیابی را فراهم کند.

وزیر ورزش و جوانان افزود: با حمایت استاندار و هماهنگی رؤسای هیأت‌های ورزشی، برنامه ریزی‌های لازم برای اعزام هیات مربوطه انجام می‌شود تا زمینه تدوین و اجرای برنامه جامع استعدادیابی در حوزه مشترک ورزش قهرمانی و دانش‌آموزی را فراهم کند.

دنیامالی با اشاره به ظرفیت‌های بوشهر اظهار کرد: انتظار داریم این استان با تلاش مدیریت استانی در ورزش قهرمانی و همگانی جزو استان‌های برتر کشور باشد.

وی گفت: با همکاری بین‌بخشی و همراهی استاندار می‌توان یک کمپ اختصاصی و استاندارد ورزشی در بوشهر احداث کرد؛ پیشنهاد من این است که طراحی و احداث کمپ اختصاصی ورزش‌های ساحلی با محوریت استاندار و همکاری منطقه آزاد دنبال شود.

وزیر ورزش و جوانان با اشاره به گستردگی و ظرفیت نوار ساحلی بوشهر افزود: فوتبال ساحلی اکنون جایگاه ویژه‌ای در این استان دارد و با استفاده از ظرفیت شهر‌هایی مانند برازجان و دیگر نقاط استان، رشته‌های هندبال ساحلی، کبدی ساحلی، کشتی ساحلی و تنیس ساحلی نیز می‌توانند فعال شوند.

دنیامالی ادامه داد: احداث این کمپ با همکاری مجموعه‌های مرتبط می‌تواند اقدامی ماندگار برای ورزش استان باشد.

وی با اشاره به سطح‌بندی استان‌ها در سه گروه بر اساس شاخص‌های وزارت ورزش و جوانان بیان کرد: بوشهر همواره در گروه خود جزو استان‌های برتر بوده و اکنون نیز در کنار تیم‌های متعدد فوتبال و حضور ورزشکاران در اردوها، حدود ۲۴ ملی‌پوش در رشته‌های مختلف دارد.

وزیر ورزش و جوانان شمار ورزشکاران سازمان‌یافته بوشهر را ۷۲ هزار نفر اعلام کرد و گفت: با توجه به نسبت جمعیت و ظرفیت‌های استان، این تعداد باید به ۱۲۰ هزار نفر برسد.

دنیامالی افزود: شمار واقعی ورزشکاران فعال استان بیشتر از آمار ثبت‌شده است و به حدود ۱۳۰ هزار نفر و بیشتر می‌رسد، اما ملاک رسمی ما، ورزشکاران دارای بیمه ورزشی هستند.

وی تأکید کرد: لازم است با همکاری هیأت‌های ورزشی، پوشش بیمه گسترش یابد تا آمار ورزشکاران سازمان‌یافته به شمار واقعی افراد فعال در ورزش نزدیک شود.

وزیر ورزش و جوانان با اشاره به پیشینه ورزش در بوشهر اظهار کرد: ظرفیت‌های ورزشی این استان سابقه‌ای ۷۰ تا ۸۰ ساله دارد و برخی رشته‌ها نیز از قدمتی نزدیک به ۵۰ سال برخوردارند؛ بهره‌گیری کامل از این توانمندی‌ها می‌تواند سهم ورزشکاران بوشهری را در تیم‌های ملی به میزان قابل‌توجهی افزایش دهد.

دنیامالی افزود: ظرفیت‌های زیربنایی مناسبی از جمله سازمان بنادر و دریانوردی، منطقه آزاد و صنایع مرتبط با نفت و گاز در بوشهر وجود دارد و با تلاش‌های مجموعه مدیریت شهری و ورزش، استان از سرانه ورزشی مناسب و قابل دفاعی برخوردار است، هرچند این سرانه باید ارتقا یابد.

وی توجه به رشته‌های المپیکی و توسعه ورزش قهرمانی بانوان را مورد تأکید قرار داد و گفت: انتظار می‌رود مدیرکل ورزش و جوانان استان با پیگیری و برنامه‌ریزی، زمینه تبدیل بوشهر به پایگاه پرورش ورزشکاران ملی‌پوش در رشته‌های مختلف، به‌ویژه در بخش بانوان، را فراهم کند.

وزیر ورزش و جوانان توسعه ورزش همگانی را زمینه‌ساز توسعه ورزش قهرمانی دانست و بیان کرد: با توجه به مباحث مطرح‌شده در حوزه ورزش روستایی و بازی‌های بومی و عشایری، بوشهر ظرفیت کم‌نظیری برای احیا و ثبت ورزش‌ها و بازی‌های کهن و سنتی دارد و باید این میراث فرهنگی و ورزشی احیا و تقویت شود.

دنیامالی با اشاره به فعالیت‌هایی مانند پیاده‌روی، دوچرخه‌سواری و ورزش‌های محلی افزود: در بخش ورزش همگانی، فدراسیون مأموریت خواهد یافت با تعریف تقویم و زمان‌بندی مشخص تا پایان سال، ارزیابی‌ها و ممیزی‌های لازم را انجام دهد و با همکاری استانداری، شهر‌های فعال و خلاق ورزشی استان را معرفی کند.

وی ادامه داد: از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد جوانان نیز در اجرای این برنامه استفاده خواهد شد.

وزیر ورزش و جوانان با اشاره به بازدید از سالن ژیمناستیک استان اظهار کرد: امکانات این مجموعه مطلوب و رضایت‌بخش است و با تکیه بر پیشینه این رشته در بوشهر، انتظار داریم جوانان و استعداد‌های بیشتری جذب این ورزش پایه شوند.

دنیامالی درباره توسعه تیراندازی در استان بوشهر گفت: با پیگیری‌های دادگر در فدراسیون تیراندازی و اداره‌کل ورزش و جوانان استان، تجهیزات بخش اهداف پروازی در رشته تراپ، به‌ویژه با مشارکت بخش خصوصی، وارد بوشهر شده است که زمینه تبدیل استان به قطب این رشته را فراهم می‌کند.

وی با اشاره به پیشینه بوشهر در قایقرانی و رشته‌های دریایی بیان کرد: رضا رئیسی از این استان در بازی‌های آسیایی ۲۰۰۶ دوحه در قایقرانی دونفره کانو موفق به کسب مدال نقره شد.

وزیر ورزش و جوانان افزود: محسن شادی، رئیس فدراسیون روئینگ، به استان سفر کرده است تا زمینه راه‌اندازی و توسعه روئینگ، به‌ویژه روئینگ ساحلی را که وارد بازی‌های المپیک شده است، فراهم کند.

دنیامالی درباره رشته سیلینگ یا بادبانی نیز اظهار کرد: این رشته به شرایط اقلیمی ویژه، جریان‌های آب سطحی، امواج و باد‌های مناسب نیاز دارد که این ویژگی‌ها در سواحل و خلیج‌های بوشهر مهیاست.

وی ادامه داد: رئیس انجمن بادبانی به‌زودی به استان سفر خواهد کرد تا فرایند ارزیابی، بازرسی و تمدید گواهینامه‌ها نهایی شود و آموزش رده‌های پایه و نونهالان با قایق‌های آپتیمیست آغاز شود.

وزیر ورزش و جوانان گفت: رشته بادبانی در همه استان‌ها قابلیت اجرا ندارد، اما بوشهر یکی از قطب‌های طبیعی کشور برای گسترش ورزش‌های بادبانی و ساحلی است.

دنیامالی در بخش دیگری از سخنان خود، ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد و جوانان بوشهر را برجسته دانست و افزود: بوشهر جزو معدود استان‌هایی است که ۱۱ خانه جوان فعال دارد؛ این دستاورد حاصل تلاش مسئولان پیشین و کنونی استان است و باید از توان تشکل‌ها و جوانان بیش از پیش استفاده شود.

وی با تأکید بر نقش سرمایه انسانی در توسعه اظهار کرد: هر مجموعه‌ای که به ظرفیت‌ها و سرمایه‌های درونی خود تکیه کند، می‌تواند منشأ تحول و اثرگذاری باشد.

وزیر ورزش و جوانان با اشاره به سخنان ارسلان زارع، استاندار بوشهر بیان کرد: تعریف ثروت واقعی استان بر پایه منابع انسانی، رویکرد درستی است؛ کشوری که نیروی انسانی را سرمایه اصلی خود بداند، به دیگر منابع نیز دست خواهد یافت و بوشهر از سرمایه انسانی فهیم، باانگیزه و پرتلاش برخوردار است.

دنیامالی بر تداوم همکاری مسئولان استان تأکید کرد و گفت: باید محدودیت‌های موجود را درک کنیم و با هم‌افزایی، ظرفیت‌های بالقوه استان را برای عبور از موانع به کار بگیریم.

وی در پایان از استاندار، معاونان، نمایندگان مجلس، مدیران کل، مجموعه آموزش و پرورش و دیگر مسئولان و حاضران قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد ثمره این تلاش‌ها، برافراشته شدن پرچم ایران، نواخته شدن سرود کشور در میدان‌های بین‌المللی و شادمانی مردم باشد.