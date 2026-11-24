تیم فوتبال پارس‌جنوبی با برتری مقابل فرد البرز در دیداری حساس، به صدرنشینی در لیگ دسته اول باشگاه‌های ایران ادامه داد.

جوان آنلاین: در حساسترین دیدار هفته یازدهم لیگ دسته اول فوتبال باشگاه‌های ایران (جام آزادگان)، فرد البرز پذیرای پارس‌جنوبی بود که این دیدار با برتری سه بر یک مهیمان به اتمام رسید.

پارس‌جنوبی که در فصل جاری لیگ یک، عملکرد درخشانی داشته با کسب این برتری، ۲۵ امتیازی شد تا جایگاهش در صدرجدول رده‌بندی را مستحکم‌تر کند. فرد البرز هم با قبول سومین شکست فصل، ۱۸ امتیازی ماند و در رتبه پنجم قرار گرفت.

در این دیدار، حسین زامهران، امین آقایی (گل به خودی) و یونس دلفی برای پارس‌جنوبی گلزنی کردند و ابراهیم غلامی‌نژاد از روی نقطه پنالتی، تنها گل میزبان را به نام خود نوشت.

در آخرین دیدار هفته یازدهم و دقایقی دیگر، شاهین بندرعامری به مصاف نفت مسجدسلیمان می‌رود.