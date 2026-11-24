بر اساس گزارش رسانه آمریکایی، دولت دونالد ترامپ از کنگره خواسته در صورت تصویب لایحه موقت هزینه‌ها، میلیارد‌ها دلار افزایش بودجه ارتش را نیز در آن لحاظ کند.

جوان آنلاین: روزنامه آمریکایی پالتیکو گزارش داد کاخ سفید فهرستی از موارد «استثنا‌های ویژه» برای افزایش بودجه در پایان سال میلادی (افزایش‌های معاف از قواعد لایحه موقت بودجه) را برای قانون‌گذاران فرستاده و از آنان خواسته این افزایش‌ها را در هر لایحه موقتی که ماه آینده برای تأمین بودجه نهاد‌های فدرال تصویب می‌کنند، بگنجانند.

به گزارش ایسنا، بر پایه این گزارش، این فهرست شامل افزایش‌های بودجه‌ای متعدد معاف از لایحه موقت برای چندین برنامه شامل برنامه‌های نظامی است؛ از جمله پروژه سپر موشکی «گنبد طلایی» دونالد ترامپ، رده جدیدی از ناو‌های جنگی نیروی دریایی، تلاش‌ها برای مهار آتش‌سوزی‌های جنگلی، پیشگیری از بیماری‌های عفونی و یک ردیف بودجه اضافی برای بخش انرژی هسته‌ای.

به نوشته این روزنامه، قانون‌گذاران آمریکایی چند روز دیگر به کنگره بازمی‌گردند و تا ۱۱ دسامبر فرصت دارند لایحه بودجه‌ای را تصویب کنند که مانع تعطیلی دولت شود. از آنجا که رهبران دو حزب اصلی از توافق دوجانبه برای تأمین بودجه نهاد‌های فدرال با بودجه‌های به‌روزشده سال مالی جاری فاصله زیادی دارند، کنگره احتمالاً به تصویب قطعنامه بودجه موقت دیگری روی می‌آورد که اکثریت قاطع نهاد‌های فدرال را دست‌کم چند ماه دیگر با بودجه‌های کنونی فعال نگه می‌دارد.

به نوشته پالتیکو، دولت در قالب این لایحه موقت، تا پنج میلیارد دلار برای ادامه تلاش‌ها جهت استقرار پروژه سپر موشکی جدید درخواست کرده است. کاخ سفید هشدار داده بدون این بودجه، «گنبد طلایی نخواهد توانست روند تولیدی را که جمهوری‌خواهان سال گذشته در لایحه حزبی بزرگ خود تأمین مالی کردند، ادامه دهد.»

بر اساس این گزارش، کاخ سفید همچنین می‌خواهد به نیروی دریایی اجازه داده شود خرید‌های لازم برای ساخت نخستین ناو جنگی «رده ترامپ» را آغاز کند. ترامپ در بودجه ۲۰۲۷ خود یک میلیارد دلار برای آغاز کار این ناو درخواست کرده بود، اما قانون‌گذاران درباره این درخواست جنجالی دچار اختلافند و بعید است کنگره‌ای که دموکرات‌ها رهبری آن را در دست دارند، آن را تأمین مالی کند. کاخ سفید هشدار داد بدون این بند، «تأخیر‌ها بر هزینه و تحویل به‌موقع» این ناو تأثیر می‌گذارد.

به نوشته پالتیکو این فهرست همچنین شامل انعطاف‌پذیری برای پنتاگون در زمینه خرید فناوری مقابله با پهپاد و افزایش تولید چند رده مهمات است که در خارج از آمریکا به‌شدت استفاده شده‌اند. همچنین به پنتاگون اجازه می‌دهد میلیارد‌ها دلار برای نگه داشتن زیردریایی‌های کلاس کلمبیا و ویرجینیای نیروی دریایی در مسیر برنامه‌ریزی‌شده هزینه کند.

به نوشته پالتیکو، سند کاخ سفید اشاره می‌کند که معافیت‌های بودجه‌ای بیشتر برای برنامه‌های نظامی «به زودی ارائه شوند». این گزارش تصریح می‌دارد این «نشانه‌ای از تلاش ترامپ برای تقویت برخی برنامه‌ها است همچنان که بودجه ۱.۵ تریلیون دلاری پنتاگون در کنگره متوقف شده است.»

دولت ترامپ همچنین از کنگره می‌خواهد به اداره هوانوردی فدرال انعطاف بیشتری بدهد تا بودجه‌های قسمت‌های دیگر را برداشته و برای اصلاح و بازسازی سامانه کنترل ترافیک هوایی ایالات متحده که چند روز پیش با اختلالات شدید درگیر شد اختصاص دهد. این درخواست پس از آن مطرح می‌شود که ماه جاری میلادی این اختلالات به توقف سراسری پرواز‌ها در فرودگاه‌های آمریکا منجر شد. کاخ سفید همچنین ۲ میلیارد دلار بودجه اضافی برای نگه داشتن برنامه «آرتمیس»، برنامه بازگرداندن فضانوردان آمریکایی به ماه، درخواست کرده است.