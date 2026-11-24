مسرور بارزانی در واکنش به تصمیمات جدید بغداد منابع نفتی اقلیم کردستان عراق، این اقدامات را غیرقابل‌قبول و مغایر با قانون اساسی دانست و گفت اربیل اجازه نخواهد داد حقوق و موجودیت این منطقه نادیده گرفته شود.

جوان آنلاین: به نقل از المیادین، مسرور بارزانی نخست‌وزیر اقلیم کردستان عراق درباره تصمیمات اتخاذشده در بغداد درباره منابع نفتی اقلیم کردستان گفت: تصمیمات امروز برای ما تعجب‌آور است و قابل قبول نیست.

به گزارش ایرنا، وی با اشاره به مذاکرات مستمر میان اربیل و بغداد اظهار داشت: ما مدتی است با دولت مرکزی در حال مذاکره هستیم و بر اساس قانون اساسی، حقوق و تکالیفی داریم؛ بنابراین، هیچ اقدامی خارج از چارچوب قانون اساسی را نخواهیم پذیرفت.

نخست‌وزیر اقلیم کردستان عراق افزود: «ما آماده‌ایم همگی به پیشمرگه تبدیل شویم تا از موجودیت اقلیم کردستان محافظت کنیم.»

بارزانی در ادامه از جریان‌ها و احزاب سیاسی اقلیم کردستان عراق خواست با کنار گذاشتن اختلافات، صفوف خود را متحد کنند و منافع عالی اقلیم را بر منافع حزبی ترجیح دهند.

وی همچنین درباره منابع طبیعی و میدان گازی کورمور گفت دولت اقلیم کردستان برای هماهنگی با بغداد درباره این منابع، در چارچوب قانون اساسی آمادگی دارد.

بارزانی در پایان بار دیگر تأکید کرد حفظ موجودیت اقلیم کردستان باید بر هرگونه منافع حزبی اولویت داشته باشد.

تصمیمات جدید علی فالح الزیدی نخست‌وزیر عراق درباره اقلیم کردستان در پی تحقیقات مربوط به پرونده قاچاق فرآورده‌های نفتی در شرکت دولتی نفت شمال عراق اتخاذ شده است؛ تصمیماتی که دامنه آن از مدیریت صادرات نفت و کنترل میادین نفتی تا اداره گذرگاه‌های مرزی اقلیم کردستان گسترش یافته و به تنش تازه‌ای میان دولت مرکزی و اربیل منجر شده است.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، الزیدی پس از بررسی گزارش کمیته تحقیق درباره تخلفات و قاچاق نفت در شرکت نفت شمال عراق، مجموعه‌ای از دستور‌ها و اقدامات اجرایی را صادر کرد.

دولت عراق در تصمیمات جدی خود، در پی اعمال کنترل بیشتر بر منابع نفتی و گذرگاه‌های مرزی اقلیم کردستان برآمده است.

بر اساس این تصمیمات جدید، صدور مجوز صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی باید از طریق وزارت نفت دولت مرکزی انجام شود و مدیریت گذرگاه‌های مرزی اقلیم نیز به سازمان گذرگاه‌های مرزی عراق واگذار شود. همچنین وزارت نفت مأمور مدیریت شماری از میادین نفتی در مناطق مورد اختلاف شده است.