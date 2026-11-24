«الکسی فراپونتوف» که دارای تابعیت روسیه است، به عنوان معاون مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تعیین شد.

جوان آنلاین: یک مقام مسئول به خبرگزاری تاس اعلام کرد که «الکسی فراپونتوف» (Alexey Ferapontov) در مقام معاون مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA)، مسئولیت امور مربوط به انرژی هسته‌ای را برعهده خواهد داشت.

«الکسی فراپونتوف» در این خصوص اعلام کرد: در سمت جدیدم، بر توسعه جهانی و پشتیبانی فنی از انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز در تمامی کشور‌های عضو آژانس تمرکز خواهم کرد.

پیش‌تر، رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، اعلام کرد که «الکسی فراپونتوف» که معاون «سرویس فدرال نظارت بر محیط زیست، صنعت و هسته‌ای روسیه» (روستخنادزور) است را به عنوان معاون خود منصوب کرده است.

انتظار می‌رود وی در اوایل سال ۲۰۲۷ وارد وین شود.