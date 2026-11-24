معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران با تشریح برنامه‌های مدیریت شهری در حوزه حمایت‌های معیشتی و کاهش آسیب‌های اجتماعی، از رونمایی بسته اشتغال شهرداری تهران خبر داد و گفت: تجربه پنج‌ساله تهران در استفاده از ظرفیت مساجد، گروه‌های جهادی و تشکل‌های مردمی، اکنون به الگویی برای توسعه خدمات اجتماعی در سطح ملی تبدیل شده است.

جوان آنلاین: محمدامین توکلی‌زاده، معاون شهردار تهران با اشاره به سابقه مشارکت مردم در حل مسائل کشور گفت: جمهوری اسلامی ایران از ابتدای شکل‌گیری تاکنون، نسل‌های مختلفی از فعالیت‌های مردمی را تجربه کرده است. از نقش هیئت‌های مذهبی، روحانیت و تشکل‌های مردمی در جریان انقلاب اسلامی تا تشکیل نهاد‌هایی مانند جهاد سازندگی، کمیته امداد و بسیج مستضعفین و در ادامه، فعالیت گروه‌های جهادی و مواکب اربعین، همگی نمونه‌هایی از ظرفیت گسترده مردم برای مشارکت در اداره امور کشور بوده‌اند.

به گزارش ایسنا، وی افزود: امروز با استفاده از این تجربیات و با همراهی دولت، سازمان بسیج مستضعفین، مجموعه‌های مسجدمحور و مدیریت شهری، فرصتی فراهم شده است تا این ظرفیت‌ها در قالب یک ساختار منسجم در کنار یکدیگر قرار گیرند و نسل جدیدی از مردمی‌سازی در کشور شکل بگیرد.

تشکیل ۲۱ قرارگاه مردمی در تهران و گسترش فعالیت‌ها تا سطح محلات

معاون شهردار تهران با اشاره به تجربه تشکیل قرارگاه مردمی «ایران پیروز» در جریان دفاع مقدس دوم، تصریح کرد: این قرارگاه با مشارکت مجموعه‌ای از دستگاه‌ها و نهاد‌های مردمی شکل گرفت و در شرایط جنگ، توانست بخش قابل توجهی از ظرفیت‌های محلی را برای خدمت‌رسانی به شهروندان سازماندهی کند.

توکلی‌زاده ادامه داد: رئیس‌جمهور شخصاً برای پیگیری فعالیت‌های این قرارگاه وقت گذاشت و جلساتی با حضور مسئولان دستگاه‌های مختلف برگزار شد. حتی در اوج جنگ و تهدید‌های امنیتی، نشست‌هایی در دفتر رئیس کمیته امداد برگزار می‌شد تا از ظرفیت محلات و گروه‌های مردمی برای پاسخگویی به نیاز‌های شهروندان استفاده شود.

وی با بیان اینکه تاکنون ۲۱ قرارگاه در سطح مناطق تهران شکل گرفته است، گفت: ساختار این قرارگاه‌ها تا سطح نواحی شهرداری و محلات گسترش یافته و به تشکیل خانه‌های تخصصی خدمت‌رسانی به مردم منجر شده است.

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران با اشاره به عملکرد این مجموعه در دوران جنگ افزود: یکی از مهم‌ترین جلوه‌های فعالیت قرارگاه مردمی ایران پیروز را در حوزه بازسازی و کمک به شهروندان آسیب‌دیده مشاهده کردیم. گروه‌های جهادی در زمینه‌هایی مانند تعویض شیشه، در و پنجره، آواربرداری، جابه‌جایی وسایل منزل و انتقال خانواده‌ها به هتل‌ها فعالیت داشتند، اما خدمات به این موارد محدود نبود و حوزه‌هایی مانند پزشکی و روان‌پزشکی را نیز دربرمی‌گرفت.

به گفته وی، بخش قابل توجهی از این خدمات با مشارکت مستقیم گروه‌های مردمی ارائه شد و تجربه به‌دست‌آمده، اکنون قابلیت توسعه در دیگر نقاط کشور را دارد.

توکلی‌زاده همچنین از توجه رئیس‌جمهور به این الگو خبر داد و گفت: گزارش‌هایی از فعالیت این مجموعه به دفتر رئیس‌جمهور ارائه شده و آقای پزشکیان نیز با حضور در دو مسجد فعال، از نزدیک با شیوه خدمت‌رسانی و نقش مساجد در سازماندهی ظرفیت‌های مردمی آشنا شده است.

اجرای طرح «تورم صفر» برای ۱۲ قلم کالا در تهران

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برنامه‌های مدیریت شهری برای حمایت از معیشت شهروندان گفت: شهرداری تهران بسته «تورم صفر» را برای عموم شهروندان درنظر گرفته است. در قالب این طرح تلاش شده قیمت ۱۲ قلم کالا ثابت نگه داشته شود و اجرای آن در حال حاضر ادامه دارد.

وی افزود: در کنار بسته‌های عمومی، برای اقشار آسیب‌پذیر و خانواده‌هایی که نیاز بیشتری به حمایت دارند، برنامه‌های مستقلی در سطح محلات پیش‌بینی شده است.

توکلی‌زاده با اشاره به نقش مساجد در شناسایی خانواده‌های نیازمند اظهار کرد: در این برنامه، مساجد با شناسایی ۵۰ فرد نیازمند و تحت پوشش قرار دادن آنها، در فرایند حمایت‌های اجتماعی مشارکت می‌کنند. همچنین برای گروه‌هایی مانند سالمندان فاقد سرپرست، افراد دارای معلولیت، کسانی که شغل خود را از دست داده‌اند و زوج‌های نیازمند جهیزیه، بسته‌های حمایتی متناسب با شرایط هر گروه تعریف شده است.

وی تأکید کرد: سیاست شهرداری این نیست که با ورود مستقیم به فعالیت‌های مردمی، ابتکار عمل را از خیرین و گروه‌های محلی بگیرد. ابتدا ظرفیت خیرین هر محله شناسایی می‌شود و سپس مدیریت شهری در کنار آنها قرار می‌گیرد تا دامنه خدمات افزایش یابد.

معاون شهردار تهران با بیان اینکه مجامع خیرین در محلات و مناطق تهران شکل گرفته‌اند، گفت: این مجامع در شناسایی نیازمندان و تأمین امکانات مورد نیاز مشارکت دارند. در حوزه تأمین جهیزیه نیز تلاش کرده‌ایم متناسب با مشارکت خیرین، از فعالیت آنها حمایت کنیم.

توکلی‌زاده خاطرنشان کرد: این شیوه فعالیت در تهران سابقه‌ای پنج‌ساله دارد و در این مدت، چندین نوبت بسته‌های حمایتی از طریق مساجد و با همکاری سازمان خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران در اختیار خانواده‌های شناسایی‌شده قرار گرفته است.

کاهش آسیب‌های اجتماعی تهران با مشارکت ۱۸ دستگاه و گروه‌های مردمی

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، کاهش آسیب‌های اجتماعی را یکی دیگر از دستاورد‌های همکاری میان دستگاه‌های اجرایی و مجموعه‌های مردمی دانست و گفت: در آغاز فعالیت مدیریت شهری فعلی، موضوعاتی مانند معتادان متجاهر، کودکان کار و متکدیان از مهم‌ترین مسائل اجتماعی تهران بودند.

وی ادامه داد: حل این مسائل بدون مشارکت مردم و همراهی تشکل‌های اجتماعی و گروه‌های خیریه امکان‌پذیر نبود. بر همین اساس، ۱۸ دستگاه در کنار یکدیگر قرار گرفتند و قرارگاه آسیب‌های اجتماعی شهر تهران را تشکیل دادند. پس از آن نیز گروه‌های مردمی به این مجموعه پیوستند و اقدامات مشترکی برای کاهش آسیب‌های اجتماعی آغاز شد.

توکلی‌زاده با اشاره به تغییر شرایط برخی نقاط آسیب‌خیز پایتخت اظهار کرد: امروز در مناطقی مانند هرندی و خاک‌سفید، دیگر با شدت بحران‌های گذشته مواجه نیستیم. البته نمی‌گوییم این مشکلات به‌طور کامل برطرف شده‌اند، اما میزان آنها نسبت به گذشته کاهش قابل توجهی داشته است.

رونمایی از بسته اشتغال شهرداری تهران

توکلی‌زاده در ادامه با اشاره به برنامه‌های جدید مدیریت شهری برای حمایت از اشتغال و توانمندسازی اقتصادی شهروندان گفت: در قرارگاه مردمی ایران پیروز، مجموعه‌ای از بسته‌های حمایتی و خدماتی متناسب با نیاز‌های مردم طراحی شده است. پیش‌تر بسته معیشتی و بسته «چشم‌روشنی» با محوریت جمعیت و فرزندآوری از سوی شهردار تهران اعلام شد و بسته‌های دیگری نیز در دستور کار قرار دارد.

وی از رونمایی بسته اشتغال خبر داد و افزود: این بسته حوزه‌های مختلفی از جمله آموزش، مهارت‌آموزی، توانمندسازی و حمایت از مشاغل دانش‌بنیان و مهارت‌محور را دربرمی‌گیرد.

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران با تأکید بر ضرورت توجه هم‌زمان به ایجاد شغل و فراهم کردن بازار فروش محصولات اظهار کرد: بسیاری از شهروندان دارای مهارت، شغل یا کارگاه تولیدی هستند، اما محل مناسبی برای عرضه محصولات خود ندارند. شهرداری تهران شبکه گسترده‌ای از فروشگاه‌های زنجیره‌ای در اختیار دارد که می‌توان از ظرفیت آنها برای حمایت از کارآفرینان و تولیدکنندگان استفاده کرد.

وی همچنین به ظرفیت‌های نرم‌افزاری شهرداری تهران اشاره کرد و گفت: در مجموعه «شهرزاد» امکانات نرم‌افزاری مناسبی پیش‌بینی شده که می‌تواند در خدمت فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی قرار گیرد. این ظرفیت‌ها قابلیت ارائه به سایر شهرداری‌های کشور رانیز دارند.

توسعه الگو‌های موفق تهران در سطح ملی

توکلی‌زاده با اشاره به ضرورت ایجاد بانک اطلاعاتی منسجم از ظرفیت‌های مردمی و نیاز‌های محلات گفت: در حال حاضر کمک‌های قابل توجهی از سوی دستگاه‌های اجرایی، خیرین و معتمدان محلی در اختیار نیازمندان قرار می‌گیرد، اما اگر اطلاعات این فعالیت‌ها تجمیع، دسته‌بندی و اولویت‌بندی شود، می‌توان از منابع موجود به شکل مؤثرتری استفاده کرد.

وی افزود: موضوعاتی مانند معیشت، اشتغال، آسیب‌های اجتماعی و ناترازی انرژی از جمله مسائلی هستند که می‌توان با استفاده از ظرفیت مردم و تقسیم کار میان نهاد‌های مسئول، برای کاهش آنها اقدام کرد.

بر اساس گزارش روابط عمومی سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران، معاون شهردار تهران با بیان اینکه شهرداری‌ها به‌عنوان نهاد‌های اجتماعی ظرفیت مهمی برای سازماندهی فعالیت‌های محله‌محور دارند، تصریح کرد: در پنج سال گذشته، نمونه‌های متعددی از این فعالیت‌ها در تهران اجرا شده است.