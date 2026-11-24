انتصاب الکسی فراپونتوف، مقام روس که از سال ۲۰۲۳ تحت تحریم‌های اوکراین قرار دارد، به عنوان معاون مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، خشم کی‌یف را برانگیخت. کی‌یف این مقام روس را به صدور مجوز بهره‌برداری مسکو از نیروگاه زاپوریژیا متهم کرده است.

جوان آنلاین: رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، الکسی فراپونتوف، مقام روس را به‌رغم اعتراضات اوکراین و شماری از کشور‌های غربی به عنوان معاون خود در امور انرژی هسته‌ای منصوب کرد و این مقام از سال ۲۰۲۷ فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.

به گزارش ایسنا، انتظار می‌رود فراپونتوف که از سال ۲۰۰۸ معاون رئیس سازمان نظارت فنی و اتمی روسیه بوده است، کار خود را در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در اوایل سال ۲۰۲۷ آغاز کند. او در سمت جدید خود مسئول همکاری‌های بین‌المللی و پشتیبانی فناوری برای انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز خواهد بود.

نمایندگی روسیه در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین خاطرنشان کرد که اداره انرژی هسته‌ای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به طور سنتی توسط نمایندگان اتحاد جماهیر شوروی یا روسیه ریاست می‌شده است.

با این حال، اوکراین این مقام را به مشروعیت‌بخشی به کنترل نیروگاه زاپوریژیا متهم کرد.

وزارت امور خارجه اوکراین اعتراض خود را به انتصاب فراپونتوف در ۱۷ نوامبر اعلام کرده بود. این وزارتخانه تاکید کرد که او در مشروعیت‌بخشی به تصرف نیروگاه هسته‌ای زاپوریژیا توسط روسیه نقش داشته است.

فراپونتوف از سال ۲۰۲۳ به دلیل صدور مجوز برای بهره‌برداری از نیروگاه زاپوریژیا که تحت کنترل روسیه است، تحت تحریم‌های اوکراین قرار دارد.

نیروگاه زاپوریژیا به عنوان بزرگ‌ترین نیروگاه اتمی اروپا، از همان اوایل جنگ اوکراین تحت کنترل روسیه درآمد و کارکنان روس آن را اداره می‌کنند. این نیروگاه بار‌ها در تبادل آتش‌ها مورد حمله قرار گرفته است. مسکو، کی‌یف را به انجام دادن حملات پهپادی به این نیروگاه متهم کرده است که منجر به آسیب‌های قابل توجه به بخش تامین برق خارجی این نیروگاه و کشته شدن کارمندان آن شده است. تامین برق خارجی این نیروگاه برای خنک نگه داشتن رآکتور‌ها اهمیتی حیاتی دارد.

کی‌یف همچنین به یک تضاد منافع احتمالی اشاره کرد، چرا که گروسی به دنبال سمت دبیرکلی سازمان ملل است و روسیه در شورای امنیت این سازمان حق وتو دارد.

به گفته دیپلمات‌های روس، برخی از اعضای غربی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز با این انتصاب مخالفت کردند. با این حال، گروسی تصمیم خود را با استناد به تخصص حرفه‌ای فراپونتوف در زمینه امنیت هسته‌ای توضیح داد.