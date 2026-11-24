سخنگوی وزارت خارجه قطر با ابراز نگرانی از تشدید تنش‌های منطقه‌ای، بر ضرورت خویشتن‌داری طرف‌ها و حمایت از مسیر دیپلماسی تأکید کرد.

جوان آنلاین: ماجد الانصاری، سخنگوی وزارت خارجه قطر، از تمامی طرف‌های بحران میان تهران و واشنگتن خواست خویشتن‌داری پیشه کنند و از گزینه دیپلماسی حمایت کنند.

به گزارش تسنیم، وی با اشاره به چالش‌های ناشی از افزایش تنش‌ها در منطقه، بر ضرورت حفظ آرامش از سوی همه طرف‌ها تأکید کرد و گفت دوحه به‌طور فعال در تلاش‌های میانجی‌گرانه مشارکت دارد و تماس‌های مستمر خود را با مقام‌های تهران و واشنگتن ادامه می‌دهد.

الانصاری همچنین از هماهنگی‌های فشرده قطر با کشور‌های حوزه خلیج فارس برای حمایت و تقویت تلاش‌های میانجی‌گرانه خبر داد.